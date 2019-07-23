Пользователей e-mail идентифицируют по телефону

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. По версии авторов документа, это позволит уменьшить число ложных сообщений о фактах терроризма, отправляемых по e-mail. Участники рынка призвали обсудить инициативу с ними и предупредили о дополнительных издержках для компаний.

Законопроект о поправках к закону «Об информации» внесли сенаторы председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин. Изменения вносятся в ст. 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Организаторов сервиса электронной почты предлагают обязать поддерживать работу e-mail только для тех пользователей, которые прошли идентификацию по номеру телефона.

Кроме того, они должны «обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей». Организатор сервиса также будет ограничивать передачу писем, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации».

Инициатива сенаторов направлена на снижение числа ложных сообщений о терактах, распространяемых по e-mail, следует из пояснительной записки. «Принятие законопроекта позволит существенно уменьшить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений»,— уверены авторы документа.

Инициатива подлежит обсуждению со всеми участниками рынка, уверены в пресс-службе «МегаФона». По мнению представителя оператора, требование по идентификации пользователей e-mail «не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты по сравнению с иностранными». Законопроект неуместен и избыточен, он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка, сообщил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

«Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику»,— категоричен господин Габриелян.





В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «Яндексе» не стали комментировать законопроект.

Предложенный текст законопроекта не соответствует его целям, заявленным в пояснительной записке, отмечает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. «В данной редакции под действия предложенного регулирования подпадают только организаторы распространения информации, в то время как сервер электронной почты может без труда зарегистрировать любой желающий, не говоря уже о многообразии различных корпоративных почтовых систем»,— говорит он. Очевидно, что модель взаимодействия между организаторами распространения информации и операторами связи по идентификации пользователей электронной почты должно установить правительство, но опираясь на опыт закона об идентификации в мессенджерах, который так и не заработал, с этим могут возникнуть проблемы, полагает господин Казарян.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина