Пользователей e-mail идентифицируют по телефону

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. По версии авторов документа, это позволит уменьшить число ложных сообщений о фактах терроризма, отправляемых по e-mail. Участники рынка призвали обсудить инициативу с ними и предупредили о дополнительных издержках для компаний.
Законопроект о поправках к закону «Об информации» внесли сенаторы председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин. Изменения вносятся в ст. 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Кроме того, они должны «обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей». Организатор сервиса также будет ограничивать передачу писем, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации».
Инициатива сенаторов направлена на снижение числа ложных сообщений о терактах, распространяемых по e-mail, следует из пояснительной записки. «Принятие законопроекта позволит существенно уменьшить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений»,— уверены авторы документа.
Инициатива подлежит обсуждению со всеми участниками рынка, уверены в пресс-службе «МегаФона». По мнению представителя оператора, требование по идентификации пользователей e-mail «не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты по сравнению с иностранными». Законопроект неуместен и избыточен, он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка, сообщил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
«Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику»,— категоричен господин Габриелян.
В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «Яндексе» не стали комментировать законопроект.
Предложенный текст законопроекта не соответствует его целям, заявленным в пояснительной записке, отмечает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. «В данной редакции под действия предложенного регулирования подпадают только организаторы распространения информации, в то время как сервер электронной почты может без труда зарегистрировать любой желающий, не говоря уже о многообразии различных корпоративных почтовых систем»,— говорит он. Очевидно, что модель взаимодействия между организаторами распространения информации и операторами связи по идентификации пользователей электронной почты должно установить правительство, но опираясь на опыт закона об идентификации в мессенджерах, который так и не заработал, с этим могут возникнуть проблемы, полагает господин Казарян.
Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны – в спецпроекте “Ъ”
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