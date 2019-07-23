Россия переживает «миграционную аномалию»

Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум — его сочли аномальным. За первые полгода в страну приехали почти 100 тыс. иностранцев. Это следует из отчета экспертов Института Гайдара и РАНХиГС. Они отмечают, что в прошлом году приток был намного меньше — с января по июнь 2018-го в Россию въехали 57 тыс. мигрантов.

С чем связан аномальный показатель? И какие риски несет приток мигрантов? Объективных причин для этого не было, скорее всего, дело в изменении методики подсчета количества иностранцев, рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян: «Видимо, произошли какие-то изменения либо в методике учета мигрантов, либо в методике обобщения данных. Рост произошел практически во всех странах, кроме Белоруссии и Молдавии. Если бы это была Украина или, например, Узбекистан, то можно было бы искать какие-то причины. Здесь же налицо повсеместный прирост, в том числе из стран дальнего зарубежья. Такого никогда не было, даже Китай пошел вверх. Изменение показателей также связывают с выдачей российского гражданства жителям ЛНР и ДНР, но это происходило гораздо позже и никаких значимых результатов не дало».

Согласно результатам исследования, трудовых мигрантов в России стало больше, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась. Сейчас в России нет четкой статистики, где заняты мигранты и сколько они получают, что создает большие риски для рынка труда в стране, отметил эксперт по миграции Вячеслав Поставнин: «Конкретных данных о том, сколько у нас иностранцев, с какими целями они приезжают, какое количество из них ищет и получает, работу, к сожалению, у нас нет. По данным ГУВМ, трудовых мигрантов стало на треть меньше, что довольно странно, учитывая, что общее число увеличилось. Что они делают: отдыхают, лечатся, учатся? Нет, работают, но, видимо, незаконно. Пока что уровень безработицы в Москве самый низкий, но трудоустроиться становится все сложнее.

В некоторых секторах экономики происходит выдавливание наших граждан.

Работодатели в сфере строительства, благоустройства, услуг предпочитают нанимать мигрантов. Нет конкуренции, пожалуй, только среди квалифицированных работников».

Вряд ли приток почти в 100 тыс. иностранцев можно считать аномальным, а сравнивать этот показатель с прошлым годом не совсем корректно, в свою очередь, убеждена председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина: «Сравнивать только с прошлым годом неправильно. 2018-й — это особенный период: был Чемпионат мира, перед ним довольно активно противодействовали притоку иностранных граждан. Мигрантам, конечно, мало платят, исключение составляют узкоспециализированные ниши. Существует такая легенда, что мигранты работают там, куда не берут москвичей. Но по факту это не так».

Зачем МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП Читать далее

Ранее стало известно, что в рейтинге по приросту мигрантов лидируют Севастополь, Ингушетия и Чечня. За последние три года показатели увеличились в пределах 6%.

Елена Иванова