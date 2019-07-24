Тамбовским пчелам пишут закон

Власти Тамбовской области, столкнувшись с массовой гибелью пчел в регионе в 2019 году, хотят избежать подобных инцидентов в будущем за счет принятия регионального закона о пчеловодстве. За основу планируется взять так и не принятый федеральный закон 1998 года, среди основных положений которого — четкая процедура оповещения о применении химикатов на полях. Пчеловоды, впрочем, опасаются, что закон принесет больше вреда, чем пользы, а выход видят в оперативном уведомлении об обработке полей химикатами, к примеру, через СМС-рассылку.



Способы поддержки тамбовских пчеловодов обсуждались на прошедшей в конце прошлой недели встрече фермеров с чиновниками и депутатами областной думы. Вчера в облдуме сообщили “Ъ-Черноземье”, что инициативная группа пчеловодов вместе с обладминистрацией решила подготовить профильный региональный закон. По словам курирующего АПК вице-губернатора Сергея Иванова, закон упорядочит процесс взаимодействия между аграриями, ветслужбой, пчеловодами и муниципальными властями. Аналогичные законы уже приняты в Белгородской и Воронежской областях, Алтайском крае и других субъектах.

Региональные власти констатировали массовую гибель пчел нынешним летом в Мичуринском и Сосновском районах. Сами пчеловоды отмечают, что насекомые гибнут в большинстве районов региона, а число погибших ульев определяют в несколько тысяч. Сумму ущерба из-за волатильности рынка пчеловоды оценить затрудняются.

Причиной гибели насекомых они называют нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов, а также использование более сильных химикатов, чем в предыдущие годы.

Близкий к региональной власти собеседник “Ъ-Черноземье” рассказал, что при подготовке нормативного акта будет использоваться проект общероссийского закона о пчеловодстве, принятый Госдумой и одобренный Совфедом в 1998 году, но отклоненный президентом Борисом Ельциным. На нормах этого закона, по словам собеседника “Ъ-Черноземье”, базируется большинство из принятых в 47 субъектах региональных законов о пчеловодстве. Среди основных положений проекта 1998 года — правила размещения ульев с пчелиными семьями, вопросы собственности пчелиных роев и мероприятия по охране медоносных пчел.

Отдельно оговаривается предотвращение отравления медоносных пчел пестицидами и агрохимикатами. Для этого закон предусматривает оповещение аграриями пчеловодов через СМИ о возникновении опасных для насекомых ситуаций. При применении агрохимикатов граждане и юрлица обязаны не менее чем за трое суток «персонально в письменной форме» или через СМИ предупредить пчеловодов, имеющих пасеки менее чем в 5 км от обрабатываемых полей. При этом должен быть указан уровень токсичности агрохимикатов.

Сами тамбовские пчеловоды, впрочем, не верят в эффективность законодательного регулирования. Присутствовавший на встрече с чиновниками руководитель Тамбовского общества пчеловодов Максим Чепурнов отмечает, что в отдельных субъектах профильный закон принес больше вреда, чем пользы: «Зачем-то ограничили количество ульев на гектар, что создало излишние затруднения. Закон — не выход. Администрация Тамбовской области и депутаты реально пытаются помочь пчеловодам, но объективно ничего не могут сделать».

По словам господина Чепурнова, одной из наиболее эффективных мер может стать организация СМС-рассылки, в которой аграрии будут уведомлять пчеловодов о применении химикатов: «В Липецкой области создали интернет-ресурс "спаси-пчел.рф", но возраст большинства пчеловодов — более 60 лет, и для них это не самый удобный способ оповещения. У нас создан чат в WhatsApp, где мы оповещаем об обработке полей, но в нем всего 250 пчеловодов, а всего их в Тамбовской области 5,1 тыс.».

Подготовка к организации СМС-рассылки уже ведется, отмечает господин Чепурнов. Он также сообщил, что сегодня пчеловоды сталкиваются с другой проблемой, порождаемой использованием пестицидов аграриями — необоснованными опасениями покупателей относительно безопасности меда. При этом указанные проблемы, как считает господин Чепурнов, не всегда заботят крупных сельхозпроизводителей. Логика последних, как пояснил эксперт, проста: к примеру, ущерб от гибели рапса на среднем по размеру поле оценивается примерно в 10 млн руб. Это больше, чем заявленный объем компенсации всем пострадавшим пчеловодам в соседней Липецкой области.

Олег Мухин