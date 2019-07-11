Пчелам ищут защиту

Произошедшие в регионах Черноземья случаи массовой гибели пчел от химикатов затронули сотни фермеров, а ущерб только в Курской области превысил 20 млн руб. Не дожидаясь рекомендаций Минсельхоза, на днях поступивших в регионы, местные власти начали самостоятельно разрабатывать способы поддержки пчеловодов — от выплаты компенсаций до создания интернет-ресурсов с информацией о применении химикатов. Пчеловоды считают эти меры недостаточными, а аграриев обвиняют в использовании более сильных пестицидов, чем ранее.

О случаях гибели пчел в 2019 году сообщалось во всех шести регионах Черноземья. Наиболее остро проблема встала в Курской области, где пчеловоды планируют 13 июля выйти на митинг с требованиями о поддержке со стороны областных властей. Как рассказал „Ъ” начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев, гибель пчел зафиксирована в 15 муниципалитетах. «Всего к нам обратились 227 пчеловодов, у которых погибло 5,8 тыс. пчелосемей. Основная причина гибели — обработка полей химикатами, в основном фосфорорганическими соединениями, от вредных насекомых», — пояснил господин Турнаев. По предварительной оценке властей, ущерб превысил уже 20 млн руб. Врио губернатора Роман Старовойт распорядился предусмотреть компенсации: на них может быть выделено 6–7 млн руб. Также в регионе создан интернет-портал, на котором отображаются графики обработки полей. «Одна из проблем на сегодня в том, что не все пчеловоды регистрируются, несмотря на то что эта обязанность прописана в региональном законодательстве. Сейчас в области всего 89 пчеловодов имеют ветеринарный паспорт, а в муниципальных образованиях зарегистрированы еще 122», — добавил Сергей Турнаев.

Напомним, к проблеме массовой гибели пчел на днях подключился Минсельхоз РФ. 9 июля ведомство сообщило о направлении в регионы своих рекомендаций. В министерстве, в частности, отметили, что аграрии должны предупреждать пчеловодов о планах по применению пестицидов не позднее, чем за три дня до обработки посадок. Впрочем, региональные власти, столкнувшись с проблемой, стали вырабатывать собственные меры поддержки пчеловодов. Так, в Липецкой области создали интернет-ресурс «спаси-пчел.рф», а прокуратура начала проверку по факту гибели «сотен» пчелосемей. В администрации региона «Ъ» пояснили, что проблему лично курирует глава профильного управления Олег Долгих, который находится в командировке и поэтому не может дать комментарии.

Власти Белгородской области публично отчитались о взаимодействии с пчеловодами. Из сообщения областного департамента АПК и воспроизводства окружающей среды следует, что 25 июня председатель президиума регионального общества пчеловодов Виктор Золотарев от имени ряда фермеров обратился в департамент с жалобой на несогласованную обработку полей и просьбой разобраться в ситуации. Были проведены анализы, установлено химическое вещество в составе средства защиты растений, повлекшее гибель пчел. Теперь разрабатывается график консультаций аграриев и пчеловодов.

Начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов рассказал „Ъ”, что период гибели пчел уже прошел, так как обработка химикатами проходит на ранних стадиях созревания агрокультур. По его словам, очередное профильное совещание по этому вопросу должно состояться в понедельник.

Тем не менее не во всех регионах Черноземья говорят о сложной ситуации с гибелью пчел. К примеру, в департамент аграрной политики Воронежской области сообщений о массовой гибели насекомых не поступало, сообщили „Ъ” в ведомстве. В правительстве Орловской области также не смогли оперативно предоставить комментарий.

Отдельные меры, принимаемые властями, пчеловоды считают недостаточными. Руководитель Тамбовского общества пчеловодов Максим Чепурнов рассказал «Ъ», что в 2015 году в регионе насчитывалось 5,1 тыс. пчеловодов, с 2008 года их число выросло на 1,6 тыс. человек. Сигналы о гибели пчел, по словам собеседника «Ъ», поступают со всех районов области, кроме Инжавинского, где «налажен диалог» между аграриями и пчеловодами. А Мичуринский и Никифоровский районы «все потравили». В нынешнем году ситуация с гибелью пчел, по оценке господина Чепурнова, «хуже, чем в прошлом», когда за одну ночь «легла 31 пасека — 2,5 тыс. ульев».

Господин Чепурнов затруднился подсчитать убытки хозяйств до окончания сезона, отметив при этом, что в 2018 году пчеловодам удалось отсудить у аграриев «миллионы рублей». Причины гибели пчел он видит в использовании новых видов сильнодействующих пестицидов более высокого класса опасности при обработке полей: «Срок изоляции для пчел при этом увеличился с одного-двух дней до десяти. Если на день-два можно изолировать пчелу, закрыв улей, то за десять дней улей не выживет». Среди вариантов решения проблемы эксперт называет создание коммуникативных платформ, поиск вариантов оповещения, налаживание диалога между растениеводами и пчеловодами. При этом способ оповещения через интернет-ресурсы он назвал недостаточно эффективным, так как многие пчеловоды не пользуются интернетом.

Липецкий пчеловод Наталья Коршунова отмечает, что созданный в регионе портал удобен для большинства его пользователей. Тем не менее эта система оповещения, по ее мнению, не работает при применении сильных химикатов: «В пятницу в Лебедянском районе обработали поля пшеницы, а семьи “сыпятся” до сих пор. Пчеловоды не могут на такое длительное время закрывать ульи. Чем травят поля, нам не говорят, лаборатории ссылаются на инфекции, однако все пасеки не могут погибнуть за один день».

Олег Мухин, Ирина Лобанова, Александр Прытков