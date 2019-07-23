Боксер Дадашев умер в США из-за полученных в бою травм

Российский 28-летний боксер Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных во время боя 20 июля с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. «Максим скончался. Не выдержало сердце»,— сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, во время отборочного поединка за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) в Оксон Хилл (США), команда Максима Дадашева в конце 11-го раунда остановила поединок из-за состояния здоровья спортсмена. По пути в раздевалку Дадашеву стало плохо, и он потерял сознание. Спортсмен перенес срочную операцию в связи с отеком мозга и был введен в медикаментозную кому.

28-летний Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Он является серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России по боксу.