После трепанации черепа Дадашев введен в медикаментозную кому

Российский боксер Максим Дадашев, экстренно госпитализированный в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, введен в медикаментозную кому, сообщили ТАСС в команде спортсмена. Боксер перенес срочную операцию в связи с отеком мозга.

«Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отек спал, кровотечение остановлено. В ближайшее время к нему должна прилететь супруга»,— сказал ТАСС член команды боксера.

Напомним, во время отборочного поединка за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) в Оксон Хилл (США), команда Максима Дадашева в конце 11-го раундаостановила поединок из-за состояния здоровья спортсмена. По пути в раздевалку Дадашеву стало плохо, и он потерял сознание.

28-летний Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Он является серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России по боксу.