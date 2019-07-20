Российского боксера Дадашева госпитализировали с отеком мозга после боя в США

Российского боксера Максима Дадашева госпитализировали в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщает Fightnews. Спортсмену диагностировали отек мозга. Представитель Дадашева сообщил ТАСС, что боксеру проводят трепанацию черепа.

Инцидент произошел в Оксон Хилл (США) во время отборочного поединка за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Команда Дадашева остановила поединок из-за состояния здоровья спортсмена в конце 11-го раунда. По пути в раздевалку Дадашеву стало плохо, и он потерял сознание. Бой завершился технической победой Матиаса.

28-летний Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Серебряный (2013) и двукратный бронзовый призер (2010, 2012) чемпионатов России по боксу.