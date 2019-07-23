Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке минералки в 2020 году

Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке минеральной воды в 2020 году. «Мы сделаем это достаточно оперативно. Потому что подделок очень много. В следующем году мы можем как минимум запустить эксперимент, а может быть даже уже и ввести обязательную маркировку»,— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (цитата по «РИА Новости»).

По словам замминистра, маркировка не повлияет на цены на минералку. «Когда мы с компанией ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий . — “Ъ”) просчитывали, какие косты могут быть у производителей готовой молочной продукции, даже с учетом покупки оборудования и нанесения стикера — от 1 до 8 копеек на единицу изделия. Плюс 50 копеек стоит сам код. То есть эти никак значительно не повлияет на цену, в том числе и минеральной воды»,— сказал он.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что необходимо начать маркировку питьевой воды, поскольку более 25% товаров являются подделкой (в среднем по России). В некоторых регионах этот показатель достигает 80%. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) выступил против маркировки, сославшись на «незначительность» объема контрафакта.

О том, нужно ли маркировать минеральную воду знаком качества, читайте в материале “Ъ FM”.

О позиции ФНС — в публикации “Ъ” «ФНС мутит минеральную воду».