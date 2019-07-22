Чемезов: более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов уверен в необходимости начать маркировку питьевой воды. Во время годового отчета президенту России Владимиру Путину он отметил, что вода является самой подделываемой продукцией в России.

«Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции»,— заявил господин Чемезов. Он добавил, что «сегодня продукции очень много продается непонятно какой».

Также глава «Ростеха» сказал, что работу по маркировке молочной продукции планируется завершить к концу года. «Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем и к концу года уже запустим маркировку»,— добавил он.

Напомним, эксперимент по цифровой маркировке готовой молочной продукции в России начался 15 июля. Он продлится до 29 февраля следующего года. На товары будет наноситься специальный цифровой код Data matrix, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Во время эксперимента сырье до производства будет контролировать система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

О возможных проблемах с мониторингом — в материале “Ъ” «Молочники перебирают марки».