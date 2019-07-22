Союз производителей безалкогольных напитков выступает против маркировки питьевой воды

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) выступает против маркировки питьевой воды, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации. По мнению союза, объем контрафакта «незначителен».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что необходимо начать маркировку питьевой воды, поскольку более 25% товаров являются подделкой (в среднем по России). В некоторых регионах этот показатель достигает 80%. При этом именно воду, по его словам, подделывают чаще всего.

«Мы считаем, что контроль за исполнением действующего законодательства позволит устранить оставшиеся 10% контрафактной продукции. Дополнительные инструменты, в частности цифровая маркировка, являются избыточными»,— отметили в СПБН.

Союз приводит в пример, что объем минеральной воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» с начала этого года снизился на 90% после того, как на проблему с подделками обратили внимание в Совете федерации.

Напомним, в 2018 году компания «Аква Холдинг», которая выпускает «Ессентуки», просила Минпромторг ввести маркировку воды, чтобы бороться с контрафактом. Федеральная налоговая служба (ФНС) в начале года при этом заявляла, что обязательная маркировка минеральной воды может стать средством для борьбы с уходом от налогов.

О том, нужно ли маркировать минеральную воду знаком качества, читайте в материале “Ъ FM”.

О позиции ФНС — в публикации “Ъ” «ФНС мутит минеральную воду».