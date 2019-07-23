Независимые социологи подсчитали рейтинг Александра Беглова и других кандидатов в губернаторы

Рейтинг кандидата в губернаторы Петербурга, действующего врио главы города Александра Беглова составляет 40%, в то время как так называемый антирейтинг — 14%. Такие данные содержатся в результатах исследования, опубликованного объединением независимых социологов «Открытое мнение», сообщает «Фонтанка.ру».

У кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко рейтинг ниже в пять раз — 8%. Показатели поддержки Михаила Амосова («Гражданская платформа») составляют 4%, а Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») — 3%. При этом антирейтинг у всех трех оппозиционных кандидатов практически равен их рейтингу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Горизбиркоме назвали суммы, потраченные кандидатами в губернаторы Петербурга на свою предвыборную кампанию. Больше всех (5,6% млн рублей) успел израсходовать на сбор подписей и собственную агитацию господин Бортко.