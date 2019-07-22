В ГИК назвали суммы, потраченные кандидатами в губернаторы на предвыборную кампанию

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия обнародовала данные о состоянии специальных счетов кандидатов в губернаторы и о расходовании ими средств на предвыборную кампанию.

В частности, кандидат от КПРФ Владимир Бортко официально потратил на свою кампанию 5,6 млн рублей, из которых на сбор подписей — 300 тыс. руб. Надежде Тихоновой («Справедливая Россия») участие в выборах обошлось в 1,5 млн руб., а Михаилу Амосову («Гражданская платфома») — всего в 272,5 тыс. руб. При этом оба зарегистрированных кандидата израсходовали на сбор подписей по 250 тыс. руб.

Действующий врио губернатора Петербурга Александр Беглов потратил на участие в выборах 5,3 млн руб. На сбор подписей муниципальных депутатов и избирателей ему потребовалось 293,2 тыс. руб.

Напомним, ранее в предвыборном штабе господина Беглова заявили о том, что не тратят деньги на услуги интернет-ботов.