Законопроект о легализации вольерной охоты изучат в регионах

Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям направил законопроект, легализующий вольерную охоту в России, для изучения в регионы. Авторы инициативы планируют получить замечания от органов исполнительной власти до сентября. Согласно проекту, поправки к закону «Об охоте» должны будут относиться к разведению, содержанию и отстрелу животных в полувольных условиях. Ранее парламентарии высказывались о том, что инициатива не нарушает запретов на жестокое обращение с животными и снижает нагрузку на дикие угодья.

Согласно документу, разведение и содержание животных в искусственной среде обитания возможно для «дальнейшего выпуска в среду их обитания или в целях их реализации». Добыча животных разрешается при наличии путевки, то есть документа, «подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства». Минимальный размер участка, подходящего для отстрела охотничьих ресурсов, должен составлять 50 га.

Против законопроекта выступили зоозащитники — соответствующая петиция активистов на Change.org собрала около 200 тыс. подписей. Ранее в разговоре с “Ъ” глава Альянса защитников животных Юрий Корецких подчеркнул, что указанный минимальный размер территории — «совсем небольшое пространство, на котором обычный любитель охоты без проблем найдет животное и сможет его убить». По его словам, легализация данного вида охоты может отвечать коммерческим интересам парламентариев. «Охота, предназначенная не для выживания человека, неадекватна цивилизованному обществу. Такие варварские способы отстрела животных должны сходить на нет»,— отметил глава фонда «Фауна», эксперт по экологическим правам Совета по правам человека Илья Блувштейн. В разговоре с “Ъ” господин Блувштейн сообщил, что у сообщества зоозащитников «заранее печальные ожидания результатов этого законопроекта».

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Депутатская инициатива выходит из вольера».

Александра Намятова