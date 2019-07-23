Госдума во втором чтении одобрила снижение НДС на фрукты и ягоды и повышение на пальмовое масло

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ было инициировано лидерами всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Господин Володин объяснил необходимость внесения изменений тем, что эти меры помогут «обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей». Снижение налога на фрукты и ягоды (в том числе виноград) создаст «дополнительные условия для импортозамещения», уверены в Госдуме. «Закон позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов»,— приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

Ко второму чтению документ был дополнен нормой об увеличении ставки НДС на пальмовое масло до 20% с 10%. По словам Вячеслава Володина, отмена налоговых льгот продиктована «заботой о здоровье граждан».

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.

О повышении НДС на пальмовое масло — в материале “Ъ FM” «Наверное, цены будут увеличиваться постепенно».