Карина Загоскина, генеральный директор компании «Домашние тортики»: «Молочка и кондитерка сразу же поднимется. Только не на 20%, наверное, а на 30%, или же будут искать более дешевые заменители, которые тут же появятся на рынке. Производители никогда не действуют в ущерб себе, а только стараются компенсировать расходы за счет потребителя».

Алексей Поповичев, исполнительный директор содружества «Русбренд», включает компанииP&G, Colgate-Palmolive и The Coca-Cola Company: «Растительные масла используются для производства кремов, других косметических средств. Но пальмовое является достаточно полезным диетическим продуктом. Оно не только недорогое, но и обладает определенными свойствами. Оно активно используется в кондитерской промышленности. Поэтому, конечно, повышение ставки НДС на это сырье должно сказаться и на повышении цен на конечный продукт. Естественно, это не будет подорожание сразу на 10%. Наличие в продукте масла ограничено. Поэтому, наверное, цены будут увеличиваться постепенно».

Юлия Абрамова, PR-директор сыро-молочной компании «Карат»: «В сырной продукции мало пальмового масла используется. Если мы говорим только о заменителе молочного жира, то есть производители, для которых вырастет себестоимость. Но, например, мы используем твердый сыр, настоящий молочный белок, получается творог, масло, поэтому на нас это не отыграется. Ряд производителей сырных продуктов, которые почувствуют на себе повышение, наверняка как-то будет корректировать свои цены».