В Смольном подтвердили, что оптимизация тарифов позволила сэкономить 1,5 млрд рублей за полгода

Оптимизация затрат ресурсоснабжающих компаний в Петербурге позволила уже в первом полугодии 2019 года сэкономить 1,5 млрд рублей, а за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года экономия ожидается в размере порядка 3 млрд руб. Об этом в ходе обсуждения первых итогов заморозки тарифов на коммунальные услуги на заседании городского правительства заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

При этом по словам господина Беглова, снижение тарифов для жителей не означает преференций для управляющих компаний. «Мне сейчас поступают сигналы о том, что у некоторых людей в платежках, которые принесли в июле, увеличились суммы платежей. Если это управляющие компании накручивают, значит, надо разбираться с ними и наказывать»,— подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что с 1 июля 2019 года тарифы в Петербурге планировалось поднять на 4,3%, однако рост удалось сдержать в среднем до 0,4%. В Смольном предполагали, что экономия от заморозки тарифов на коммунальные услуги позволит потребителям сэкономить около 1,5 млрд руб. до конца этого года.