Смольный: Потребители сэкономят около 1,5 млрд рублей благодаря заморозке тарифов в Петербурге

Экономия от заморозки тарифов на коммунальные услуги в Петербурге позволит потребителям сэкономить около 1,5 млрд рублей до конца этого года. Об этом на заседании городского правительства заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

При этом господин Беглов особо отметил работу профильного комитета и заострил внимание на тарифах на тепло и горячую воду, составляющих 70% коммунальных платежей граждан.

Напомним, с 1 июля 2019 года тарифы в Петербурге планировалось поднять на 4,3%, однако благодаря совместной работе Смольного и ФАС России рост удалось сдержать в среднем до 0,4%.