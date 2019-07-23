Незапланированной отсрочке отдыха не хватает компенсаций

Начало отпуска обернулось многочасовым ожиданием в аэропорту: пассажиры рейса Москва-Анталья более 18 часов не могли вылететь из Шереметьево, так как его постоянно откладывали. Это отразилось и на тех россиянах, которые направлялись домой. Вылет группы туристов из Турции тоже значительно задержали. Перевозчик — российская авиакомпания Azur air — сообщил, что всем предоставили воду и горячее питание. Но пассажиры, в свою очередь, жаловались на серьезные проблемы с этим. Как путешественники ждали вылетов в аэропортах России и Турции? И на какие выплаты они теперь могут претендовать? Выясняла Виктория Феофанова.

18 часов в ожидании вылета… Не о таком начале отпуска мечтали более 500 клиентов Azur air. Борт Москва-Анталья должен был отправиться в 3 часа ночи, но рейс переносили несколько раз. Причина — техническая неисправность лайнера. В итоге люди смогли улететь на курорт только в 21.00, все это время они прождали в аэропорту. Часть пассажиров, в основном с детьми, авиакомпания доставила во Внуково, оставшиеся — ждали резервный борт в Шереметьево.

Несмотря на столь серьезную задержку, туристам не предложили размещение в отеле, рассказала пассажирка рейса Ольга Колосова: «Сам перевозчик никаких комментариев вообще не давал. Мы, естественно, пытались связаться с представителями авиакомпании, но к нам они не вышли. Мы сами искали информацию в интернете, куда-то звонили и везде получали разную информацию.

Позже нам раздали воду, а потом ваучеры на еду, которые почти нигде в аэропорту не принимали.

Мы нашли буквально две кафешки, где можно было хоть что-то съесть».

В это же время несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Антальи — их должен был забрать этот же борт. Вылета люди ждали 11 часов. Этим пассажирам все же предоставили номера в отеле, но произошло это только после громких требований.

В таких ситуациях туристы — и самостоятельные, и организованные — могут попытаться договориться о размере компенсаций с авиакомпанией или туроператором, отметил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Существует четкий регламент, — после задержки рейса более чем на 12 часов, пассажирам должно быть предоставлено размещение в отеле. Турист тоже имеет требования к оператору по несоблюдению договора, и здесь две стороны договариваются о вариантах компенсации. Их, как показывает практика, достаточно много. В случае если такие договоренности не состоялись, пострадавшие могут обратиться в суд».

При задержке рейса больше двух часов пассажирам полагается вода, после четырех — «горячее питание», которое на деле может оказаться обычным бутербродом. И только после восьми часов пассажиры могут рассчитывать на номер в гостинице. В августе 2017 года Россия присоединилась к Монреальской конвенции. По правилам международного договора, при задержке рейса турист может рассчитывать на компенсацию до 400 тыс. руб.

Однако на российские аэропорты это не распространяется, так что примерно половине пострадавших туристов почти ничего не заплатят, пояснил основатель сервиса по получению компенсаций Compensair Роман Гильманов: «Что касается ситуации с пассажирами, которые задержались в Турции на длительное время, теоретически они могут рассчитывать на компенсацию в несколько сотен евро. В случае туристов, вылетавших из Москвы в Анталью, вероятность ее получения сильно ниже. Рейс был из российской столицы, и он в первую очередь относится к юрисдикции Российской Федерации, в законодательстве которой прописаны весьма скромные компенсации».

Задержка в российском аэропорту оценивается в 25 руб. за час. Выходит, пассажирам, которые потратили на ожидание 18 часов, заплатят скромные 450 руб., и доказать реальную стоимость потерянного времени и моральных издержек, по словам экспертов, будет непросто.

Госдума, тем временем, рассматривает вопрос увеличения компенсаций за задержку рейсов и выдачи багажа. Размер выплат может вырасти в десять раз — с 25 руб. до 250 руб. за каждый час ожидания. Эта норма содержится в законопроекте, который ужесточает ответственность авиакомпаний перед клиентами. Перед первым чтением планировалось увеличить компенсацию до 100 руб. за час, но после сбоев с выдачей багажа в Шереметьево ставку решили еще повысить.