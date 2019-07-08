Шереметьево понадеется на грузчиков

Шереметьево детально объяснило причины недавнего коллапса с багажом. В международном аэропорту заявили, что авиапассажиры в мае и в конце июня массово не могли получить свои вещи из-за сильных ливней и большого недостатка грузчиков. Чем аэропорт объяснил такие трудности? И как на это отреагировали те, кто собирался вылетать из Шереметьево? Узнал корреспондент «Ъ FM» Владимир Расулов.

Говоря о ситуации с задержанными ранее чемоданами и сумками, в аэропорту проблему отрицать не стали. Оспорили только объем багажа: вместо 9 тыс. единиц указали лишь 1,5 тыс. А случилось это как минимум по двум причинам. Как заявил первый замгендиректора Шереметьево по производству Андрей Никулин, из-за прошедших в конце июня сильных дождей нарушилось расписание стыковочных рейсов, а потом, когда скопившиеся чемоданы попытались провести через терминал D, выяснилось, что его багажная система просто не справляется. Все это совпало с ощутимым недостатком грузчиков.

Сейчас аэропорту не хватает 400 таких специалистов. Их в экстренном порядке начали искать даже через автошколы и военкоматы Подмосковья. В итоге 500 человек сейчас проходят обучение. Но готовить их надо тщательно, а некоторые могут и не дойти до финала, заявил Андрей Никулин: «У нас грузчик — это профессия, которая требует многих видов обучения. Опасные грузы, обучение с внутринапольной механизацией воздушного судна. Процесс занимает 32 дня. Водитель — это 65 дней. Категории C, В2 — специальные, тракторные права. То есть это не просто водители с улицы, которые могут прийти и осуществлять деятельность на территории аэродрома».

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На фоне багажного коллапса в СМИ появлялись сообщения, что Шереметьево поднял грузчикам зарплаты с 45 до 200 тыс. руб. Но в аэропорту поспешили опровергнуть эти данные и заявили, что средняя ставка — примерно 80 тыс. до вычета налогов. Бригадир сектора погрузки багажа Александр Шепневский в беседе с «Ъ FM» на условия работы не жаловался. Он трудится там четыре года и согласен с тем, что вещи в первую очередь задерживали из-за опаздывающих трансферных самолетов. Но кроме того несколько раз отказывала и автоматическая система обработки багажа, рассказал Шепневский: «Когда система перестает опознавать багаж, он не поступает на нужные ленты комплектации, а поступает на аварийный сброс. И здесь возникает завал: все чемоданы на одну ленту вместо 11. И эти горы надо растащить вручную по нужным направлениям в разные места комплектовки».

А как пассажиры отнеслись к ситуации с багажом в Шереметьево? Преподаватель в университете из Ростова-на-Дону Ольга с семьей перед вылетом призналась, что ее напугала возможность остаться без чемоданов: «Мы летим в Барселону и рассчитываем, что все чемоданы вместе с нами прибудут на место. Будем сдавать все.

У нас билеты были куплены давно, поэтому другого выхода нет. Очень надеемся, что все будет нормально».

А вот Алексей Таранов собирался лететь с девушкой во Владивосток. О проблемах Шереметьево с багажом он вообще до последнего момента не знал: «У меня две сумки и ручная кладь. Нам знакомые сообщили, что сумки не добираются, и сказали: “Будьте предельно аккуратны”. Честно, мы слишком поздно об этом узнали. Так бы более ценные вещи я, конечно, взял бы с собой, потому что мало ли, что случится».

Тем временем аэропорт Шереметьево заявил, что выплатит положенные за недоставленный багаж компенсации — как авиакомпаниям, так и пассажирам. Правда, точную сумму международный хаб пока не подсчитал.

Ранее Министерство транспорта поручило Шереметьево стабилизировать ситуацию с выдачей багажа до 15 августа. Аэропорт пообещал представить окончательный план для этого к 10 июля.