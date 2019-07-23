РСПП нашел в нормативных актах Минкомсвязи требование о переводе рунета на VPN

Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что в рамках реализации закона о «суверенном рунете» для защиты от фишинга операторам связи придется создавать множество VPN-соединений от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в рунете. Специалисты полагают, что это повлечет за собой «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка». Такой вывод содержится в отзыве на проект приказа Минкомсвязи, которым уточняются требования к закону, сообщает РБК.

В проекте говорится, что участники рынка должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и программному обеспечению. Один из авторов отзыва Алексей Семеняка пояснил изданию, что «злоумышленник может получить доступ к информации о том, какому домену соответствует какой IP-адрес и почтовый сервис». Он отметил, что кража такой информации происходит редко, но злоумышленники могут подделать ресурс. Господин Семеняк подчеркнул, что создать VPN-соединение для всех ресурсов в рунете практически невозможно.

Раскритиковали эксперты и подзаконные акты, связанные с функционированием национальной системы доменных имен. В частности, специалисты считают невозможным обеспечение «принудительной обязанности использовать исключительно национальную систему доменных имен» (.ru, .рф и .su).

Это не первая критика РСПП приказа Минкомсвязи о реализации закона о «суверенном рунете». Ранее рабочая группа при комиссии РСПП раскритиковала ряд проектов нормативных актов, подготовленных к реализации закона. В частности, эксперты считают, что ряд описанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличит затраты операторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бизнес раскритиковал детали перехода к "суверенному рунету"».