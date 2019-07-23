В Иркутской области остаются подтопленными семь домов

Вода остается в семи жилых домах в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. Утром в понедельник подтопленными оставались десять домов.

Тулун — единственный не освобожденный от воды населенный пункт в регионе. «Подтоплено семь приусадебных участков»,— рассказали в пресс-службе.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишилось имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».