Комитет при Росстандарте предложил уменьшить размер парковочного места

В России планируют уменьшить стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках, рассказал «Известиям» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Размер хотят сократить на 0,5 м в ширину и на 0,3 м в длину.

Сейчас минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности составляют 5,3 на 2,5 м.

По новому предварительному национальному стандарту размеры будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги — допускается снизить минимальную ширину до 2 м, длина практически не изменится — 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина уменьшится до 5 м, ширина останется прежней.

При этом в первом случае ширина проезда должна составлять не менее 3 м. Когда парковка размещена под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов — не менее 3,75 м, перпендикулярно — не менее 5,4 м.

Предварительный национальный стандарт планируется утвердить в ноябре.

В 2018 году Минтранс разработал инструкции для регионов по организации паркингов. Чиновникам будет рекомендовано жертвовать тротуарами и газонами для организации парковочных карманов, а парковку «елочкой» организовывать только на широких улицах. Тарифы на платную парковку, в свою очередь, будут рассчитываться по формуле, учитывающей зарплату местного населения.

Как стало известно “Ъ” в этом году, несколько общественных организаций, включая движение «Синие ведерки» и «Общество защиты пациентов», обратились к вице-мэру Москвы Анастасии Раковой в связи с проблемой дефицита парковок у больниц. Нехватка машино-мест обсуждается не первый год, в конце 2018 года парковка расширилась только у Морозовской больницы, но у других учреждений проблемы остаются. Во взаимодействии с транспортным комплексом Москвы общественные организации не видят смысла.

В конце прошлого года в Москве увеличились цены на парковку: появилось несколько сотен улиц с рекордным тарифом 380 руб. в час. В мэрии тогда пообещали, что теперь на улицах гарантированно появятся свободные места, а на улицах исчезнет паразитный трафик из машин, ищущих парковку.