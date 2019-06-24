Больничным парковкам ищут лекарство

Как стало известно “Ъ”, несколько общественных организаций, включая движение «Синие ведерки» и «Общество защиты пациентов», обратились к вице-мэру Москвы Анастасии Раковой в связи с проблемой дефицита парковок у больниц. Нехватка машино-мест обсуждается не первый год, в конце 2018 года парковка расширилась только у Морозовской больницы, но у других учреждений проблемы остаются. Во взаимодействии с транспортным комплексом Москвы общественные организации не видят смысла. Столичные власти пообещали провести «анализ» и «проработать возможность» организации новых парковок.

Общественные движения «Синие ведерки», «Автомобилисты Москвы», «Общество защиты пациентов» и «Гильдия автошкол» направили обращение столичному вице-мэру Анастасии Раковой в связи с ситуацией, которая возникла с парковками у столичных больниц. “Ъ” ознакомился с содержанием документа.

Нехватка машино-мест у учреждений здравоохранения обсуждается уже не первый год.

На территорию большинства больниц въезд разрешается по пропускам, бесплатных мест на улицах мало. Проблема обострилась после увеличения платных зон и зон запрета парковки.

«Синие ведерки» несколько раз обращались в столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), специалисты которого обследовали территории около ряда больниц, пообещав, в частности, убрать велодорожку у Морозовской больницы, организовав вместо нее дополнительные места. В конце 2018 года на территории Морозовской больницы появилось 100 дополнительных мест, но велодорожка осталась. Вице-мэр Максим Ликсутов анонсировал разработку сервиса, позволяющую записавшимся к врачу в больницу вписать свой номер машины и проехать на территорию, но услуга запущена так и не была. В июне 2019 года господин Ликсутов заявил, что бесплатную парковку у больниц сделать невозможно, поскольку машино-места займут «люди, не имеющие к ним отношения».

«Если есть любая возможностью добавить места, создать какие-то более комфортные условия по подъезду либо заезду вовнутрь, мы всегда это делаем. Этот процесс мы не закрываем»,— заявлял господин Ликсутов.

После заявления господина Ликсутова «Синие ведерки» и другие общественные организации решили обратиться к другому вице-мэру: они уверены, что парковочный ресурс у больниц еще не исчерпан, а заявления главы московского дептранса «не соответствуют действительности». «Совместно с сотрудниками ЦОДД мы провели исследование территорий: ДГКБ №9 имени Сперанского, Филатовской детской больницы №13, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля и составили список предложений по организации парковочных мест на территориях этих больниц и прилегающих к ним участкам улично-дорожной сети,— сказано в обращении к госпоже Раковой.— Они имеются в распоряжении ЦОДД и представителей данных медицинских объектов. Но процесс не двигается с мертвой точки».

В частности, утверждают «Синие ведерки», на территории больницы имени Сперанского и Филатовской больницы есть еще место для парковок, но работы по их организации «не проводятся». «Хуже дело обстоит с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, где единственным возможным способом решения проблемы парковок для пациентов является создание подземного паркинга,— отмечают общественники.— Это лишь малая часть больниц, возле и на территории которых не хватает парковочных мест». «Синие ведерки» отмечают, что после увеличения числа парковочных мест на территории Морозовской больницы парковка не расширялась больше нигде. «Проблема не решается, а жалобы на недостаток парковочных мест возле и на территориях медицинских объектов продолжают поступать»,— сказано в обращении.

С представителями транспортного комплекса Москвы представители общественных организаций общаться уже не хотят, поскольку они «явно саботируют решение проблемы дефицита парковочных мест у больниц» (цитата из обращения).

«Синие ведерки» предлагают Анастасии Раковой создать рабочую группу, куда войдут представители мэрии Москвы, департаменты транспорта и здравоохранения, ЦОДД, эксперты и активисты автосообществ.

“Ъ” направил запрос на комментарий в мэрию Москвы по поводу сложившейся ситуации. Ответ предоставил департамент здравоохранения Москвы. «В настоящее время уже проводится мониторинг медицинских организаций, около которых есть сложности с парковочными местами,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Мы изучаем возможности организации парковок на внутренних территориях больницы, как это было уже сделано в детской Морозовской больнице, больнице имени Юдина. Для организации парковочных мест в первую очередь должны быть соответствующие площади внутри территорий больниц. Также такая парковка должна соответствовать всем требованиям безопасности, например, беспрепятственному движению машин скорой помощи и спасательных служб». По итогам анализа в департаменте обещают «проработать вопрос организации парковочных пространств на территории медицинских объектов, там, где это сделать будет возможно».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что ЦОДД еще в 2018 году встречался с представителями общественности по поводу парковок: было решено, что на улично-дорожной сети дополнительных мест сделать не получится, основной акцент нужно сделать на увеличении машиномест на территории самих больниц. «"Синие ведерки" в этом совещании участвовали, они с этим подходом согласились»,— говорит собеседник “Ъ”. Что касается велодорожки около Морозовской больницы, то она будет ликвидирована, отмечает он — на данный момент идут согласования необходимых документов.

Иван Буранов