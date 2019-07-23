ЕКА с помощью данных из РФ раскрыло местонахождение секретных спутников США

Европейское космическое агентство (ЕКА) с использованием российских данных опубликовало документ (есть у «РИА Новости») о местонахождении секретных американских спутников. В каталог включены 1638 объектов, из которых 529 — спутники, находящиеся под управлением.

В документе использованы, в частности, данные наблюдений с телескопов, предоставленные Межгосударственной корпорацией «Вымпел», Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономическим научным центром.

Ранее страны—члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Об этом объявил в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он пояснил “Ъ”, стратегия будет направлена на выработку общего понимания угроз и вызовов среди членов организации и не предполагает размещения в космосе вооружений.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».