«Ни одна страна не выдержит такую гонку в одиночку»

21 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступил человек — американский астронавт Нил Армстронг. Это стало результатом очередного витка «космической гонки» между США и СССР. “Ъ” спросил у политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей о том, кто может победить в ней сегодня.

Сергей Жуков, космонавт-испытатель, соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы:

Фото: Роскосмос

— Когда все начиналось, с термином «космическая гонка» все было понятно: мы запустили спутник, потом полетел Гагарин, и мы были первыми, потом американцы первыми высадились на Луне. Сегодня все сложнее, и лидеры все время меняются. Да, американцы немного впереди, но есть и другие, кто постоянно претендует на место в тройке. Вряд ли США будут главными на Луне, если учитывать интересы Китая, Индии и, возможно, нашей страны. Они точно будут лидерами на Марсе, поскольку США здорово продвинулись в этом направлении. Что же касается астероидов, то там активничают Индия, Япония, есть и европейские аппараты, которые туда летали. Конечно, межнациональное соперничество продолжится, но в выигрыше будет и человечество, особенно если будут развиваться темы выживания, улучшения экологии и противостояния внешней опасности, например астероидной.

Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— В ближайшей перспективе 5–10 лет пальму первенства будут держать США, а в перспективе 15–20 лет, думаю, победителями будут китайцы. Если мы радикально изменим свое отношение к космической политике, сделаем упор на разумную кооперацию и внешнюю экспансию, то на что-то может претендовать и Россия. Если же попытаемся сохранить роль «космического извозчика», сознательно поставив себя на третьи позиции, то перспективы лидерства будут очень туманными. Да, мы чего-то достигли в направлении вывода в космос полезной нагрузки, но скоро можем утратить и третье место, поскольку, с одной стороны, санкции, а с другой — и внутренний запрос не столь большой. Что касается ракетно-космической техники, то мы будем одними из лидеров в оборонной сфере, в части гиперзвука, еще каких-то отдельных исследований. Космос нам показан только тот, который способен конвертировать финансовые вложения в прибыль, осязаемую уже в ближайшие годы. Это оказание услуг, полезная нагрузка, спутники дистанционного зондирования, импортозамещение информационных ресурсов, спутников, закупаемых за рубежом. Плюс нужна грамотная жесткая кадровая политика.

Алия Прокофьева, основатель, владелец международной космической платформы «Галактика»:

Фото: vk.com/olga.prokofyeva

— Победит человечество. И по-другому быть не может, потому что силами одной частной или государственной компании либо одной страны этого добиться невозможно. У нас есть яркий пример — МКС. Этот проект осуществлен и успешно работает в содружестве нескольких стран. Только таким путем возможно дальнейшее развитие и освоение космоса.

Олег Вайсберг, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН:

Фото: "Научная Россия" / Николай Малахин

— По-моему, нетрудно догадаться, кто это будет. Американцы далеко от нас ушли в этом деле. И если все пойдет так, как сейчас идет, то, конечно же, победит Америка. Ведь надо же сравнить и уровень расходов, которые есть, а также уровень техники, которая имеется на данный момент. Но все может поменяться, если в нашей стране изменятся политика и цели в сфере космонавтики. Допустим, придет новый президент, он вполне может изменить программу, в корне поменять ситуацию.

Сергей Рязанский, космонавт-испытатель, Герой РФ, первый в мире ученый — командир космического корабля, председатель РДШ:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Надеюсь, что все. Космос всегда был политизирован, всегда была борьба за лидерство. Иногда это шло на пользу, так как благодаря этому выделялись деньги, была поддержка на государственном уровне. При всем этом космос был и остается достоянием всего человечества, и работать над его освоением лучше всем вместе. Опыт МКС доказал, что такая совместная работа возможна и эффективна. Поэтому следующие большие проекты — полет на Марс, повторная высадка на Луну — должны стать общим делом.

Александр Александров, 55-й космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза:

Фото: Юрий Машков / ТАСС

— Несерьезный вопрос и неэтичный. В сегодняшней ситуации для нашего государства победа в этой гонке — проигрышный вариант. Мы уже отстаем, а дальше, судя по всему, будем отставать еще больше. Но космос нам нужен. Колумбу нужна была Америка? А тем, кто перся на Северный полюс, это тоже нужно было? А замерзающему Берингу зачем было плыть неизвестно куда? Им это было нужно! Самое элементарное, что движет человечеством,— это сначала любопытство, а потом уже расширение и колонизация. Зачем англичане с разным сбродом поперлись в Америку? За новыми землями. Мы живем на планете, на которой уже что-то знаем и умеем, и пассивно смотреть на то, что над нами и вокруг нас летает, мы не можем. Надо пощупать, потрогать. Подсознательно мы ждем, что найдем там еще и что-то разумное. Но чтобы всего этого достичь, надо делать, и делать только вместе.

Марк Белаковский, академик Международной академии астронавтики, завотделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН:

Фото: ИМБП РАН

— Победа в космосе может быть только всего человечества, а не какой-то страны или кого-то в отдельности. Но у каждой страны есть свои национальные интересы и приоритеты, поэтому очень важно, кто первым полетел в космос, а потом вышел в открытый космос, у кого первой полетела женщина, кто первым ступил на Луну и т. д. Это нормально. Сейчас мы работаем над программой освоения Марса, но ни одна страна не выдержит такую гонку в одиночку — только совместно. Несмотря на непростые международные отношения, совместный проект по имитации пилотируемого полета на Марс под названием «Марс-500» продолжается. В нем принимали участие представители более 20 стран. Сейчас активно идет международный проект SIRIUS с участием NASA и европейских партнеров.

Павел Виноградов, космонавт, совершил семь выходов в открытый космос:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— А кто победит — Mercedes или Porsche, которые конкурируют 90 лет, Boeing или Airbus, ну вот кто? Так можно рассуждать о футбольном матче, кто победил, голы забил. А тут не игрушки, здесь жизнь, цивилизация. И дело даже не в конкуренции, страны движутся, прогресс движется… И что значит — победит? Захватит Луну и будет всеми командовать? Как можно представить победу на Луне? Победит тот, кто будет умнее и сильнее, вот и все. Не знаю, Китай, Индия или еще кто-нибудь. И если жить будем, то все победим, а если не будем, так и победителей не будет.

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, автор научно-популярных книг:

Фото: Flickr / Музей Космонавтики

— В космической гонке победит человечество. Не важно, представитель какого государства первым оказался на Луне и кто окажется вторым. Важно, что продукты космонавтики — электроника, материалы, спутниковая съемка, навигация, спутниковое телевидение — доступны практически всем во всем мире. Это главная победа космической гонки. Развитие космонавтики создает больше возможностей для людей и делает лучше жизнь на планете.

Группа «Прямая речь»