«Транснефть» анонсировала полное вытеснение грязной нефти из трубопроводов Белоруссии

Работы по вытеснению некондиционной нефти из трубопроводов в Белоруссии, согласно дорожной карте, должны завершиться к 16 августа. Об этом первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин рассказал в интервью «Российско-германской газете».

Он сообщил, что «Транснефть» ежесуточно мониторит качество нефти на хлорорганику, и эти затраты должны быть включены в тариф на транзит нефти. «Мы перевели испытания в режим ежесуточных по более чем 150 приемо-сдаточным пунктам»,— заявил господин Гришанин (цитата по ТАСС).

По словам представителя «Транснефти», компания обсуждает с Минэнерго оптимальные формы контроля за приемом сырья.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» снизил экспорт на $800 млн.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».