«Белнефтехим» из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» снизил экспорт на $800 млн

Концерн «Белнефтехим» снизил экспорт продукции на $800 млн из-за поставок загрязненной нефти из России, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. «Из-за объективного фактора, фактора грязной нефти, мы существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус $800 млн к прошлому году»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».