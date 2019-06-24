Чехия увязла в грязной нефти

Чехия неожиданно прекратила прием российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» из-за обнаруженного загрязнения хлорорганикой. В «Транснефти» считают, что новый инцидент с хлорорганикой произошел из-за возможной ошибки измерения. По словам трубопроводной компании, другие страны не останавливали прокачку по «Дружбе», так как пока не выявили превышения хлорорганики.

Чешский нефтепереработчик Unipetrol остановил прием нефти на южной ветке «Дружбы» из-за зафиксированного загрязнения хлорорганикой, сообщил в Twitter глава Управления государственных стратегических резервов Чехии Павел Швагр. «Сейчас проводятся дальнейшие тесты образцов»,— уточнил он. Вслед за этим советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что другие страны, такие как Белоруссия, Словакия и Венгрия, не фиксировали загрязнений. «Мы запросили Венгрию, которая качает ту же самую партию нефти: у них превышения нет»,— цитирует ТАСС господина Демина. Он также отметил, что такого содержания хлорорганики не было даже во время остановки трубопровода, и не исключил возможность ошибки измерения. Заявления «Транснефти» пока подтвердил лишь словацкий трубопроводный оператор, сообщив о штатной работе транзита.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти обнаружил в апреле «Белнефтехим» и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

В июне после возобновления поставок также произошел необычный инцидент с загрязнением нефти в «Дружбе». Превышение нормы хлорорганики обнаружили после анализа в пункте «Адамова застава», откуда нефть поступает в Польшу. После этого на участке, подконтрольном польскому оператору PERN, приостановили прокачку. Как тогда сообщили в «Транснефти», вероятной причиной роста концентрации хлорорганики стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции «Кобрин» в Белоруссии. «Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня»,— пояснили в «Транснефти».

Дмитрий Козлов