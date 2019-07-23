С-400 наводят на семью

Как стало известно “Ъ”, помимо владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева еще одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве объектов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», производящего элементы зенитных ракетных систем С-400, стала его дочь Евгения Дегтярева, которую суд определил под домашний арест. Ее адвокат уверен, что оснований для уголовного преследования не было.

Сергей и Евгения Дегтяревы, проходившие по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонного завода подозреваемыми, находились под подписками о невыезде. 9 июля следователь главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Нижегородской области вызвал их из Москвы по телефону, сказав, что ему необходимо ознакомить подозреваемых с результатами очередной экспертизы. Однако на встрече следователь предъявил им обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а затем отвез их в Нижегородский районный суд. Следствие ходатайствовало об аресте обоих на два месяца. Под стражу был взят только господин Дегтярев, а его дочь Евгению суд поместил под домашний арест, как и просила защита.

Уголовное дело по факту хищений на строительстве объектов «Нижегородского завода 70-летия Победы», который производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы, было возбуждено ГСУ ГУ МВД еще в 2016 году. По версии следствия, менеджерами ООО «ВИП-Стройинжиниринг», основным владельцем которого являлся Сергей Дегтярев, было похищено 255 млн руб. Всего на строительство нового завода компании было выделено около 1 млрд руб. 628 млн руб. из этой суммы было израсходовано по назначению, что подтверждено соответствующими экспертизами, а оставшуюся сумму, как считает следствие, руководители строительной компании потратили на иные цели. Компания «ВИП-Стройинжиниринг» одновременно строила несколько объектов в разных городах, перебрасывая полученные средства на их завершение. Так получилось и с нижегородским проектом.

Расследованию в Нижнем Новгороде помешало другое дело в отношении господ Дегтяревых и других менеджеров «ВИП-Стройинжиниринга». В 2015 году Сергей Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве объектов космодрома Восточный. Его и трех подчиненных, в том числе его дочь Евгению, признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С каждого участника преступления взыскали по 1 млн руб. штрафа. В 2018 году Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, квалифицировав действия бизнесменов как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства, почти вдвое снизил сроки заключения и поменял режим колонии со строгого на общий. После пересчета сроков наказания осужденная на четыре с половиной года дочь предпринимателя Евгения Дегтярева была освобождена в зале суда. Двое его коллег Александр Базанков и Мурат Матуев, получившие шесть и пять с половиной лет колонии, оказались на свободе спустя полтора месяца. В апреле 2019 года на свободу вышел и Сергей Дегтярев.

Сразу после освобождения господ Дегтяревых активизировалось следствие по нижегородскому делу. Следователь ГСУ ГУ МВД вскоре взял с подозреваемых Дегтяревых подписки о невыезде и надлежащем поведении, а потом через суд избрал им и более жесткие меры пресечения.

«Моя подзащитная поехала в Нижний на поезде, не взяв с собой ничего из вещей, потому что не подозревала о том, что она не сможет вернуться в Москву»,— сообщил “Ъ” адвокат госпожи Дегтяревой Александр Тонконог. Для ее домашнего ареста в Нижнем Новгороде пришлось снять квартиру. При этом адвокат уверен, что его подзащитная не совершала мошенничества, а вменяемые ей и Сергею Дегтяреву преступные действия относятся к совершенным в ходе предпринимательской деятельности, то есть не арестными. «В компании Евгения Дегтярева занимала малозначительную должность, фактически являлась референтом своего отца и выполняла его поручения»,— отметил господин Тонконог. Он сообщил, что под контракт со структурой «Спецстроя», выступавшей заказчиком строительства в Нижнем Новгороде, была предоставлена банковская гарантия на всю его сумму. Однако заказчик гарантией своевременно не воспользовался, инициировав впоследствии уголовное дело.

Муса Мурадов