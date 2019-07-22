В «Родине» заподозрили «иностранные спецслужбы» в недопуске партии к выборам в Севастополе

Списки кандидатов партий «Родина» и «Зеленые» не допущены к участию в выборах в заксоборание Севастополя, которые пройдут 8 сентября. Такое решение на заседании вечером 22 июля принял горизбирком. Недействительными признали все подписи, собранные в поддержку выдвижения партий. Напомним, недействительными подписи в конце прошлой недели признала рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах. На подписных листах отсутствовала дата рождения сборщика подписей.

Сенатор СФ Ольга Тимофеева, возглавлявшая список «Родины», сообщила, что партия намерена обжаловать решение горизбиркома. 23 июля решат, будет ли жалоба подана в ЦИК РФ или в суд. По ее словам, образцы подписного листа были скачаны с сайта горизбиркома, и в них, по словам госпожи Тимофеевой, не было графы с датой рождения сборщика. Сенатор предположила, что на сайте могли быть размещены подписные листы с ошибками либо был «перехват управления» и при скачивании «перенаправляли на сайт-зеркало», где были «некачественные документы».

«Либо это была целенаправленная манипуляция, но подобная манипуляция могла быть осуществлена только с применением админресурса. Значит, это работа, как вариант, партии власти, которой не нужны сильные конкуренты в Севастополе. Либо можно предположить, что вообще это работа неких иностранных спецслужб, которые настроены на дестабилизацию ситуации в стране»,— сказала “Ъ” Ольга Тимофеева.

В рядах «Родины» и «Зеленых» в заксобрание баллотируется часть сторонников экс-спикера местного парламента Алексея Чалого, конфликтовавшего с двумя бывшими губернаторами Севастополя. Теперь среди кандидатов в депутаты, близких к политику, есть лишь 6 (в составе заксобрания Севастополя 24 депутата) кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», и несколько самовыдвиженцев. Также горизбирком Севастополя сегодня не зарегистрировал списки партий «Ветераны России», «Великое Отечество». Накануне в регистрации отказали Партии дела.

О ситуации — в публикации “Ъ” «Сторонников Алексея Чалого отцепляют от выборов на стадии регистрации».

Вадим Никифоров, Симферополь