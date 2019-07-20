Сторонников Алексея Чалого отцепляют от выборов на стадии регистрации

Рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах депутатов заксобрания Севастополя признала недействительными все подписи в поддержку выдвижения партий «Родина» и «Зеленые», в рядах которых в заксобрание баллотируется часть сторонников Алексея Чалого. Об этом “Ъ” сообщили в горизбиркоме. В партиях причины браковки подписей называют «формальными» и намерены добиваться регистрации на заседании избиркома 21 июля. Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев уверен, что сторонников господина Чалого снимают с выборов намеренно, чтобы прекратить конфликт между правительством и парламентом Севастополя, который длится уже пять лет.

Все подписи в поддержку выдвижения списков кандидатов на выборы в заксобрание Севастополя от партий «Родина» и «Зеленые» признаны недействительными. Такое решение приняла рабочая группа Севастопольского горизбиркома по проверке подписных листов семи непарламентских партий, заявившихся на выборы в заксобрание, которые состоятся 8 сентября. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе комиссии. Подписи были забракованы из-за того, что «сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме» (копия протокола заседания рабочей группы есть у “Ъ”). «Ошибка была в форме подписных листов. На них отсутствует дата рождения лица, которое собирает подпись»,— пояснили “Ъ” в горизбиркоме.

Списки «Родины» и «Зеленых» возглавляют сторонники экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого. Так, во главе первой выдвигается сенатор Совфеда Ольга Тимофеева, а вторую партию на выборы ведет действующий депутат городского парламента Вячеслав Горелов. Лидер севастопольской организации «Родины» Иван Комелов сказал “Ъ”, что намерен оспаривать заключение о недействительности подписей на заседании избиркома: «Основания, по которым принято это решение, несущественны, никаким образом не влияют на волеизъявление избирателей и носят чисто формальный характер».

Отметим, еще шесть сторонников Алексея Чалого выдвинулись в заксобрание по списку и по одномандатным округам от «Единой России». По одному из одномандатных округов от нее, например, баллотируется брат политика Михаил Чалый, а в первой тройке предвыборного списка — спикер заксобрания (и член парламентской группы Алексея Чалого) Екатерина Алтабаева. Все они уже зарегистрированы кандидатами в депутаты. Господин Чалый, который баллотировался самовыдвиженцем, снял свою кандидатуру с выборов после отставки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, с которым у него был конфликт.

Первый номер списка «Зеленых» Вячеслав Горелов сказал “Ъ”, что по формальным признакам избирком вправе отказать в регистрации спискам «Зеленых» и «Родины»: «С другой стороны, в этом случае будет ущемлено в правах огромное число севастопольцев. Они будут рассматривать это как исключение из избирательного процесса двух партий, содержащих в своих списках лидеров общественного мнения». Политик также сообщил, что одно из избирательных объединений уже подало заявку на проведение митинга, а «Зеленые», если решение об отказе в регистрации будет принято избиркомом, будут обжаловать его в суде.

Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев видит в действиях избиркома «политическую составляющую». По его словам, команда Алексея Чалого допустила ошибку, выдвигаясь и от «Единой России», и по спискам «Зеленых» и «Родины». «Прогнозируемо, что их должны были снять. Потому что Кремлю невыгодно, чтобы продолжался бесконечный скандал между исполнительной и законодательной властью Севастополя (Алексей Чалый, контролируя большинство голосов в заксобрании, конфликтовал с двумя экс-губернаторами Севастополя.— “Ъ”), который был все эти пять лет»,— сказал Олег Николаев. Он считает, что Севастополь «приводят в соответствие» со всеми другими субъектами РФ. Вместе с тем господин Николаев считает, что нарушения можно найти в документах и списках любой партии, в том числе «Единой России».

Окончательное решение о допуске семи непарламентских партий к выборам Севастопольский избирком примет на заседании вечером 21 июля. Горизбирком уже зарегистрировал для участия в выборах в заксобрание списки парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).

Вадим Никифоров, Симферополь