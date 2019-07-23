Promt столкнулся с трудностями перевода

Компании Promt, развивающей одноименный онлайн-переводчик, не удалось убедить суд в том, что «Яндекс» нарушает закон «О конкуренции», продвигая собственные сервисы. С подобной жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ранее обратился билетный сервис «Кассир.ру», похожие претензии к поисковику есть и у других онлайн-компаний. Решение суда не обязательно станет прецедентным, считают юристы.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Промт Сервис» к УФАС по Москве, следует из решения, опубликованного в базе суда 17 июля. Компания просила признать незаконным решение ведомства, отказавшегося возбуждать дело по жалобе на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса». «Промт Сервис», разработавшая онлайн-переводчики Promt и Translate.ru, недовольна тем, как «Яндекс» продвигает собственный сервис интернет-переводов, выдавая подсказки в ответ на запросы, связанные с переводом, на странице поиска. У других компаний такой возможности нет, указывает «Промт Сервис». УФАС не нашла в действиях «Яндекса» недобросовестной конкуренции, «ввиду сложившейся практики использования иными поисковыми системами аналогичного интерактивного окна».

Суд пришел к выводу, что деятельность «Промт Сервиса» направлена в первую очередь на продвижение платных услуг по предоставлению профессионального перевода, а безвозмездные услуги «Яндекс.Переводчика» «имеют значительное преимущество в целях удовлетворения потребностей» пользователей. Суд также согласился, что интерактивное окно «Яндекса», на которое пожаловался «Промт Сервис», является стандартной практикой любой поисковой системы.

По словам директора по развитию Promt Юлии Епифанцевой, в компании не согласны с решением суда и выбирают дальнейшую стратегию: «В любом случае мы будем добиваться равных и справедливых условий конкуренции на рынке онлайн-перевода и считаем важным максимально широко обсуждать этот вопрос».

В «Яндексе» заявили, что «поисковые подсказки и интерактивные ответы улучшают пользовательский опыт». «Они не нарушают законов, в том числе о конкуренции, не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче и не влияют на возможность использования разнообразных интернет-ресурсов. Решение суда подтвердило необоснованность обвинений в адрес "Яндекса"»,— отметил представитель компании.

Похожие претензии к «Яндексу» есть не только у переводчиков. В начале июля 2019 года Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к сервисам компаний, отдавая преимущество собственным сайтам. Заявление о недобросовестной конкуренции в связи с этим недавно подал «Кассир.ру», другие билетные сервисы выразили готовность к нему присоединиться, писал “Ъ”. Директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский заявил, что в компании следят за ситуацией с Promt, но не считают, что решение суда скажется на позиции ФАС.

О каких бы то ни было штрафных санкциях или предписаниях ФАС в адрес «Яндекса» с требованием устранить выявленные нарушения неизвестно, но это не значит, что служба не усматривает нарушений,— анализ ситуации может потребовать времени, говорит партнер компании НАФКО Павел Иккерт. «Тот факт, что ФАС не обнаружила признаков нарушения антимонопольного законодательства, вовсе не означает, что аналогичная судьба ждет похожие заявления. Это же касается и решений суда: в российской судебной системе прецедент не является источником права»,— рассуждает юрист.

Юрист компании «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин считает логичным решения УФАС и Арбитражного суда Москвы. «Сложно обвинить в конкуренции компанию, которая использует свои сервисы вместо сторонних, поскольку в этом, по сути, нет нарушения антимонопольного законодательства. Promt и "Яндекс" занимаются разными вещами»,— уверен он.

Дмитрий Шестоперов