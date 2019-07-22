Защита Мотузной будет добиваться пересмотра суммы компенсации

Защита Марии Мотузной будет добиваться пересмотра суммы, которую суд Барнаула постановил взыскать с государства за моральный ущерб, нанесенный незаконным уголовным преследованием, сообщил "Ъ FM" адвокат студентки Алексей Бушмаков. Суд Барнаула присудил госпоже Мотузной, обвиненной ранее в экстремизме за публикацию мемов в социальной сети, компенсацию в размере 100 тыс. руб.

«Мы считаем эту компенсацию мизерной, будем добиваться пересмотра судебного решения, суммы компенсации, ее увеличения, вплоть до Верховного суда. Мы надеемся, что если не апелляционная инстанция, то Верховный суд пересмотрит и взыщет адекватную сумму — примерно 300 тыс., 500 тыс. руб.»,— прокомментировал решение суда адвокат. Защита госпожи Мотузной просила суд взыскать 1 млн руб.

Как отметил господин Бушмаков, в случае отказа в пересмотре суммы компенсации госпожа Мотузная будет обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам адвоката, с размером присужденной компенсации не согласен и Минфин, который будет обжаловать решение суда.

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Напомним, Мария Мотузная обвинялась в возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» девяти картинок, которые, как посчитало следствие, нарушают закон. Девушка была внесена на сайте Росфинмониторинга в список действующих террористов и экстремистов, а ее банковские счета были заблокированы.

Возбужденное в 2018 году дело вызвало широкий резонанс. Осенью 2018 года оно было возвращено судом прокурору для уточнения обстоятельств и дорасследования, в феврале 2019 года прокуратура принесла Марии Мотузной официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Подробнее — в публикации “Ъ” «С мемами в соцсетях еще разберутся в судах».