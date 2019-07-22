Государство выплатит Мотузной 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

Алтайская блогерша Мария Мотузная получит от государства компенсацию в размере 100 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом она сообщила в своем Twitter: «Буквально десять минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тыс. руб.,— это победа!!!»

Эту информацию “Ъ” подтвердил адвокат Марии Мотузной Алексей Бушмаков. «Решение вынес Центральный районный суд Барнаула. Иск был подан на взыскание 1 млн руб. Нас бы устроила сумма 300–500 тыс. руб. Однако реально рассчитывали взыскать не более 100 тыс. руб.»,— сказал он. Ответчиком по этому делу выступал Минфин РФ.

Напомним, что Мария Мотузная обвинялась в возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» девяти картинок, которые, как посчитали правоохранители, нарушают закон. Девушка была внесена на сайте Росфинмониторинга в список действующих террористов и экстремистов, а ее банковские счета были заблокированы. Дело в отношении Марии Мотузной было возбуждено в 2018 году и вызвало широкий резонанс. Осенью 2018 года дело Марии Мотузной было возвращено судом прокурору для уточнения обстоятельств и дорасследования. А в феврале 2019 года прокуратура принесла Марии Мотузной официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Подробнее — в публикации “Ъ” «С мемами в соцсетях еще разберутся в судах».

Оксана Павлова, Новосибирск