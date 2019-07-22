Назначен новый начальник ФСБ по Краснодарскому краю

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность начальника управления ФСБ России по Краснодарскому краю генерал-майора Сергея Захарихина, сообщили в управлении. Прежний руководитель УФСБ генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы. Господину Колосову, возглавлявшему краснодарское управление с 2015 года, в декабре этого года исполнится 60 лет.

Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. Начал службу в органах безопасности в 1989 году в должности оперуполномоченного, до назначения руководителем управления в Краснодаре был первым заместителем начальника управления—начальником службы ФСБ в городе Сочи. Сергей Захарихин имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Анна Перова, Краснодар