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Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров для заключения соглашения между министерствами обороны РФ и Китая о военном сотрудничестве. Документ опубликован в базе данных нормативно-правовых актов.

«Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России о проведении переговоров о заключении соглашения межу Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны КНР о военном сотрудничестве»,— говорится в тексте распоряжения.

В конце июня Россия предложила Китаю закупить дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Предыдущие поставки истребителей в КНР были завершены в конце 2018 года.

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