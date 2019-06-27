Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35

Россия предложила Китаю закупить дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в рамках форума «Армия-2019». «Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолетов Су-35»,— сказали в ведомстве.

В конце 2018 года сообщалось, что Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай. «Рособоронэкспорт» отказался комментировать эти сообщения.

Соглашение на 24 истребителя Су-35 общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано с Китаем в ноябре 2015 года. Вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа стала Индонезия, которая заключила контракт с Россией в феврале 2018 года.