Преступлениям в интернете подбирают определение

Сенаторы могут все-таки уточнить понятие «интернет-преступление». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что это позволит защитить граждан от немотивированного преследования. Идеей омбудсмена заинтересовался комитет по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации. Ранее там же готовили законопроект об оскорблении власти в интернете. Что означает «интернет-преступление»? И нужно ли такое понятие? Об этом — Иван Корякин.

Российские законы описали интернет-преступления еще в середине 90-х, существующие нормы касаются в основном взломов, вирусов и кибератак. Но с 1996 года появились такие понятия, например, как «репост экстремистских материалов» и «оскорбительные комментарии». В связи с этим по ходу власти дорабатывают нормы — в частности, из последнего принят закон об оскорблении власти в интернете. Правда, с недоработками, говорит юрист Михаил Салкин: «Закон принимали, трактуя обычные действия. Если раньше можно было по телефону позвонить и оскорбить, то по аналогии перенесли это на интернет. Только если в первом случае есть два абонента, и, соответственно, понятно, кто кому звонит, то в интернете механизм несколько сложнее. Когда я через свой мобильный телефон отправляю сообщение в социальную сеть, участников распространения информации очень много».

Возможно, поэтому МВД и пришлось недавно разъяснять сотрудникам, где в интернете начинается неуважение к власти. «Надменный, циничный и оскорбительный пост, содержащий непристойную картинку или нецензурные выражения, обязательно с упоминанием первых лиц государства»,— это из методички для полицейских.

Может, все было бы гораздо проще, будь в законах понятие «интернет-преступление». Если его до сих пор нет, как тогда принимали соответствующие законы? Но преступление виртуальное мало чем отличается от реального, убежден адвокат коллегии «Хренов и партнеры» Сергей Смирнов: «У нас в соответствующих кодексах перечислены преступления в сфере экономической деятельности, против государства, против порядка управления. Мне не очень понятно, что мешает с существующим правовым арсеналом решать те или иные проблемы, которые стоят перед обществом.

Никакой роли не играет, в интернете человек это сделал или, например, на людной площади крикнул, или с плакатом в метро вышел — это, по большому счету, квалифицируется все одинаково».

Понятие «интернет-преступление» Татьяна Москалькова предлагала ввести еще до обсуждения законопроекта об оскорблении власти — весной прошлого года на волне обсуждения уголовных дел за репосты. А что говорила Москалькова о законопроекте Андрея Клишаса? В обществе на него «есть запрос», заявила омбудсмен в декабре. Но главное, чтобы без перегибов. А они есть хотя бы потому, что за преступления, пускай они даже аналогичные, в интернете и в реальной жизни наказывают по-разному. За оскорбление на улице могут оштрафовать на 5 тыс. руб. А если в соцсетях ругать чиновников — на все 30 тыс. И это несправедливо, считает руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян: «Когда речь заходит об интернете, конечно, предусмотрены более суровые сроки и наказания, что, очевидно, не соответствует серьезности деяния. В этом плане необходимо системное реформирование норм Уголовного кодекса, и что самое главное — оттачивание этих норм в судах.

Потому что практика правоприменения иногда намного хуже, чем закон, который может быть неплохо прописан».

Любопытно, что предложение Татьяны Москальковой одобрили в комитете Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству — в том самом, откуда вышел закон об оскорблении власти в интернете.

С момента принятия закона об оскорблении власти в интернете в суды поступило около 20 административных дел. Как пишет «Новая газета», в большинстве случаев наказанием был определен штраф на минимально возможную сумму — 30 тыс. руб.