Толкнувшего репортера чиновника из Хакасии отдали под суд

Следственные органы Хакасии завершили расследование уголовного дела главы Ширинского района Сергея Зайцева, обвиняемого в нападении на репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета России.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрения суда. «В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, весной 2019 года чиновник Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности. 22 мая съемочная группа телеканала «Россия 24» в Ширинский район Хакасии готовить сюжет о погорельцах, пострадавших от природных пожаров весной 2015 года.

Чтобы записать интервью с главой района, съемочная группа зашла к нему в кабинет, однако Сергей Зайцев в грубой и нецензурной форме потребовал от журналиста Ивана Литомина прекратить с ним беседу и покинуть помещение. Затем чиновник попытался выхватить микрофон, начал выталкивать репортера из комнаты, а затем бросил его на пол, применив силовой прием. Ранее глава района называл случившееся «спланированной провокацией».

Что произошло во время съемок сюжета — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновник положил партбилет на ковер»

Илья Галагуз