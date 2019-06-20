Новое уголовное дело завели на скандально известного главу района Хакасии

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России, чиновник подозревается в превышении полномочий с выделением земельного участка.

По данным следствия, в период с 2007 по 2010 годы Сергей Зайцев организовал регистрацию права собственности на земельный участок, предназначенный для строительства полигона твердых бытовых отходов за счет бюджетных средств, на своего знакомого и помог с изменением статуса участка — из земель сельхозназначения он был переведен в земли промышленности. В течение семи лет (с 2010-го по 2017 год) администрация района арендовала земельный участок за 50 тыс. руб. в год, а затем выкупила более чем за 5 млн руб. В СКР сообщили, что Ширинскому району причинен на сумму около 6 млн руб. Уголовное дело расследуется по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Утром в администрации района прошли обыски и выемки документов.

Кроме превышения полномочий в отношении чиновника расследуется уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Главу района привлекли к ответственности за нападение на репортера программы «Вести. Дежурная часть», приехавшего снимать репортаж о пострадавших от природных пожаров в 2015 году. Как указывается в дела, после пары вопросов глава Ширинского района Сергей Зайцев, избежавший по амнистии наказания за пожары, напал на журналиста и повалил его на пол.

Что произошло во время съемок сюжета — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновник положил партбилет на ковер»

Константин Воронов