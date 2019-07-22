Экологический долг продолжает расти

По данным международной организации «Глобальная сеть экологического следа», в 2019 году мировая экономика израсходует условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, уже 29 июля — на три дня раньше, чем год назад. Для обеспечения потребностей в природных ресурсах и восстановления экосистем от загрязнений окружающей среды и выбросов парниковых газов глобальной экономике уже требуется 1,75 планеты Земля. РФ при этом остается экологическим донором планеты, но экологи отмечают, что расточительное расходование ее ресурсов не приводит к росту благосостояния населения.

В 2019 году день, когда мировая экономика начинает расходовать ресурсы планеты «в кредит», наступит на три дня раньше, чем в 2018 году,— 29 июля. «Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.

С 2010 года темпы роста потребления ресурсов в мире снизились, и дата «экодолга» стала смещаться к началу года медленнее.

Чтобы определить средний показатель дня экодолга для планеты, исследователи Глобальной сети экологического следа (Global Footprint Network, GFN) вычисляют объемы потребления биоресурсов (продовольствие, древесина и т. д.) и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться. Как отмечают в GFN, перерасход ресурсов вызывает разрушение экосистем — истощение почв, опустынивание, рост дефицита питьевой воды, снижение биоразнообразия, что уже приводит к экономическим потерям и социальным конфликтам. Одновременно накопление парниковых газов в атмосфере вызывает негативные последствия как для экосистем, так и для жизни и здоровья людей, в том числе способствуя учащению экстремальных погодных явлений.

Эксперты GFN разделяют страны на «дебиторов» и «кредиторов» ресурсов планеты. В числе стран, берущих «взаймы» ресурсы и емкость экосистем у других стран,— Китай, Индия, США, Саудовская Аравия и большая часть стран ЕС. В числе доноров (в частности, за счет масштабного экспорта ресурсов или невысокого собственного потребления) — Бразилия, Канада, Австралия, Швеция, Финляндия и Россия.

Показатель РФ спасает биоемкость (количество ресурсов и способность экосистем перерабатывать загрязнение) — за счет большой территории и невысокой плотности населения она по-прежнему на 35% превышает экологический след.

Однако при расчете «даты экодолга» для отдельных стран в GFN учитывают только потребление ресурсов на душу населения, сравнивая его со средним по планете объемом их восстановления. Наиболее нерациональное потребление ресурсов отмечается в Катаре (страна начинает расходовать ресурсы «в кредит» уже 11 февраля). Для сравнения: в Индонезии, наиболее эффективно расходующей ресурсы, эта дата наступит 18 декабря — однако и она потребляет больше, чем способны компенсировать экосистемы. В РФ использование ресурсов в последние годы растет — в результате расчет «дня экодолга» по потреблению на душу населения для РФ дает дату 26 апреля.

Как отмечают в WWF России (партнер исследования), «если бы все жители Земли потребляли столько же, сколько средний россиянин, нам понадобилось бы уже три планеты (показатель учитывает только потребление ресурсов, в среднем по миру он составляет 1,75 планеты, для жителей США — почти пять, Германии — три, Китая — 2,2)». По словам директора программы «Зеленая экономика» WWF России Михаила Бабенко, экослед России близок к экоследу Норвегии и Германии, но структура потребления и уровень доходов отличаются довольно сильно. «Российская экономика крайне расточительно относится к ресурсам — энергии, воде, земле, воздуху»,— говорят экологи, подчеркивая, что такая неэффективность не приводит к росту благосостояния населения.

Ангелина Давыдова