Бумагам из уголовного дела ищут инвестора

Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Они появились на балансе банка в результате замены кредита в размере 2,5 млрд руб., выданного «Восточным» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ). Сделка стала причиной ареста основателя и других сотрудников Baring Vostok — на тот момент контролирующего акционера «Восточного». Если бумаги удастся продать, это позволит банку восстановить капитал, но на уголовное дело сделка вряд ли повлияет, считают эксперты.

О том, что «Восточный» пытается продать находящиеся на балансе банка бумаги IFTG, рассказал “Ъ” источник, близкий к банку, и подтвердил другой источник, близкий к акционерам. По словам одного из собеседников “Ъ”, «Восточный» около месяца назад подготовил предложение о продаже этого актива и разослал его потенциальным инвесторам, в том числе инвестиционным фондам. «Это небыстрый процесс, покупателям нужно получить информацию от Baring Vostok и DaVinci (другой акционер IFTG.— “Ъ”)»,— ответил собеседник издания на вопрос, есть ли уже претенденты на покупку.

Стоимость пакета IFTG является ключевым аспектом уголовного дела против сотрудников Baring Vostok. Басманный суд Москвы 15–16 февраля арестовал основателя инвестфонда Майкла Калви, а также его партнеров — Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна. Кроме того, были арестованы директор ПКБ Максим Владимиров и экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев. По версии следствия, они совершили мошенничество, заменив долг подконтрольного Baring Vostok ПКБ в размере 2,5 млрд руб. на 59,9% акций IFTG стоимостью 600 тыс. руб.

Сам банк оценивал эти бумаги в 3 млрд руб. (такую же оценку приводит «Группа финансового консультирования»). Кроме того, аудиторская компания KPMG Luxembourg оценила пакет в 2,34 млрд руб. Стоимость акций в октябре 2018 года оспаривалась в другом деле (ПКБ подало иск против своего директора). Тогда арбитраж Москвы изучил три позиции от российских оценщиков, согласно которым стоимость бумаг составляет 3,07–3,59 млрд руб. По еще одной оценке — от компании «Градостроительный ментор», бумаги стоят 199 тыс. руб. (речь, вероятно, идет только о дивидендах). Господин Калви в суде предлагал продать эти акции дороже чем за 2,5 млрд руб., чтобы закрыть уголовное дело.

Продажу акций IFTG должен утвердить совет директоров банка, говорит собеседник “Ъ”. Сейчас совет директоров банка «Восточный» подконтролен группе акционеров во главе с Артемом Аветисяном, которая в результате победы над Baring Vostok в российском суде недавно стала основным акционером банка. Сотрудники Baring Vostok были арестованы по заявлению Шерзода Юсупова — одного из акционеров этой группы. Однако, по мнению источника “Ъ”, если покупатель найдется, то господин Аветисян вряд ли будет препятствовать сделке, поскольку банк нуждается в капитале, а продажа бумаг позволит распустить по ним резервы.

Майкл Калви, основатель Baring Vostok, 28 февраля Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тыс. руб. до 2,5 млрд руб., но есть один надежный способ проверить это обвинение — продать эти акции на рынке

Baring Vostok и Шерзод Юсупов не ответили на вопросы “Ъ”. В банке «Восточный» отказались от комментариев. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов пояснил “Ъ”, что сейчас первоочередной задачей для банка является восстановление норматива достаточности базового капитала (Н1.1) до уровня выше 5,125%. Если банк не сделает это в ближайшее время, то ему придется списать субординированные кредиты (см. “Ъ” от 15 июля). Для этого, по оценкам господина Коршунова, достаточно продать акции дороже 1,5 млрд руб.

Впрочем, даже если бумаги будут проданы дороже 2,5 млрд руб., то это обстоятельство вряд ли окажет существенное влияние на уголовное дело, считают юристы. «Хотя это и подтвердит мнение защиты Майкла Калви о рыночной цене актива, следствие должно провести оценку и оценивать наличие или отсутствие ущерба на ее основании,— поясняет партнер FMG Group Николай Коленчук.— А если следствие усмотрит в сделке аффилированность покупателя с продавцом, то это может еще и ухудшить позиции Baring Vostok, потому что это будет интерпретировано как манипуляция доказательствами». Поэтому, по мнению Николая Коленчука, покупатель должен быть «абсолютно независимый» по отношению к Baring Vostok.

Виталий Солдатских