Lenovo решила перезвонить

Китайская Lenovo возвращается на российский рынок со своим брендом смартфонов. В прошлом компания занимала заметную долю на этом рынке, но затем не слишком удачно попыталась сделать ставку на приобретенный у Google бренд Motorola. У Lenovo есть шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте, который сейчас активно растет, считают ритейлеры.

Компания Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense) подписала соглашение об эксклюзивной дистрибуции с китайской Lenovo, рассказала “Ъ” гендиректор Mobilidi Галина Халецкая. В рамках соглашения мобильные устройства бренда появятся в России в онлайн-магазине Lenovo.Store, розничной сети Hitbuy (включает три магазина в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) и сетях других федеральных ритейлеров, уточнили в компании.

В частности, новую линейку смартфонов Lenovo планирует продавать объединенная компания «Связной—Евросеть», сообщил “Ъ” ее директор по закупкам Михаил Комков. «В предыдущие годы Lenovo занимала заметную долю на рынке смартфонов. С возвращением компания имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте»,— отметил он.

Lenovo еще в январе 2017 года лидировала среди всех китайских брендов на российском рынке смартфонов с 7% рынка в штуках. Но уже в апреле 2017 года официальные поставки смартфонов Lenovo в Россию прекратились: китайская компания решила сосредоточиться на продвижении бренда Motorola, мобильное подразделение которого приобрела в 2014 году у Google. Но этот бренд почти не привлек потребителей: в январе 2018 года Lenovo занимала уже лишь 1% рынка. В первом квартале 2019 года объем поставок смартфонов Motorola в Россию составил всего 9,5 тыс. штук, следует из данных аналитического центра GS Group. «Ситуация на рынке мобильных устройств такова, что помимо двух-трех известных брендов у конечного пользователя фактически нет выбора»,— считает госпожа Халецкая.

В группе «М.Видео—Эльдорадо» сообщили, что ведут переговоры с Mobilidi по поводу продаж Lenovo. «Эти устройства в нижнем и среднем ценовом сегменте будут потенциально интересны российскому потребителю — у них достойное соотношение цена-качество и близкие к другим китайским конкурентам, включая Honor, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, технические характеристики»,— считают в компании. При активной маркетинговой поддержке и сбалансированной линейке устройств бренд может в среднесрочной перспективе занять значимую долю российского рынка, допускают в ритейлере. В «Вымпелкоме» также сообщили, что ведут переговоры по поводу продаж Lenovo. В МТС и «МегаФоне» отказались от комментариев.

По словам собеседника “Ъ” в одной из крупных розничных сетей, Lenovo представит в России устройства стоимостью 6–14 тыс. руб. При условии активного маркетинга компания в перспективе двух лет сможет занять до 5% рынка, считает он. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается, что Lenovo сможет успешно конкурировать с закрепившимися в сегменте недорогих смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi по соотношению цена-качество. Бренд хорошо известен на рынке ноутбуков, но не в смартфонах, отмечает он.

В целом же спрос на дешевые смартфоны в России растет. По данным МТС, лучшую динамику в первом полугодии 2019 года продемонстрировали устройства стоимостью 10–20 тыс. руб., продажи которых год к году выросли на 20%. «На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими Huawei, Honor и Xiaomi. Корейская компания серьезно переработала модельный ряд, сделав ставку на устройства стоимостью 10–20 тыс. руб.,— наиболее популярные у потребителей»,— отметили в компании. В онлайн-продажах по итогам первого полугодия доля смартфонов по цене до 15 тыс. руб. выросла до 55% в штуках, сообщал “Ъ” 15 июля со ссылкой на оценки «М.Видео».

Юлия Тишина