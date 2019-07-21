Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани в 2025 году

Бюро Международной федерации плавания (FINA) выбрало Казань для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, говорится в Twitter организации. Других городов, где могли бы провести чемпионат, не было. В Казани уже проходил чемпионат по водным видам спорта в 2015 году.

FINA также выбрало город для проведения мероприятия в 2027 году — им стал Будапешт.

Чемпионат проходит каждые два года. В этом году он проходит в южнокорейском Кванджу. В 2021 — японском городе Фукуоке, а в 2023-го — в Дохе. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло.

Что ожидать от чемпионата в этом году — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».