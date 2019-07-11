Счастливого плавания

В пятницу в южнокорейском Кванджу откроется 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования пройдут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего будут разыграны 76 комплектов наград. Сборная России, занявшая третье место в командном зачете на предыдущем мировом первенстве в 2017 году, сейчас вполне может побороться с Китаем и за вторую позицию, ведь только в синхронном плавании она способна взять 10 золотых наград. Есть у россиян виды на медали и в других видах программы. При этом конкурировать в общем зачете с США, которые доминируют в плавательном бассейне, судя по всему, по-прежнему никому не удастся.

На чемпионате мира-2017 в Будапеште сборная России завоевала 11 золотых медалей, семь из которых принесла команда по синхронному плаванию. Еще три добыли в бассейне пловцы и одну добавили прыгуны. В общем зачете россияне тогда едва не оставили позади Китай, набравший лишь на одно золото больше и ставший вторым в основном за счет прыжков в воду. На чемпионате мира-2019 у них есть шанс подняться выше Поднебесной и уж точно улучшить результат двухлетней давности.

В том же синхронном плавании благодаря увеличению программы соревнований до 10 комплектов наград удивительная команда Татьяны Покровской может победить во всех видах. Два года назад судьи немного «придержали» смешанный дуэт, оценив его техническое выступление на серебро, но сейчас сделать это будет сложно. Совсем недавно пара Александр Мальцев—Майя Гурбанбердиева с большим преимуществом выиграла обе программы в суперфинале Мировой серии. В соло и классическом дуэте Россию вновь будет представлять Светлана Ромашина, которая вернулась в сборную после рождения дочери. Кстати, велика вероятность того, что в Кванджу произойдет знаменательное событие, и она выйдет на второе место среди мультимедалистов чемпионатов мира по водным видам спорта, опередив свою бывшую партнершу Наталью Ищенко. В данный момент минимальный перевес по золоту на стороне нынешнего министра спорта Калининградской области — 19 против 18, при этом Ромашина выступит в трех дисциплинах. А там не за горами и лидер этого рейтинга, знаменитый американец, 26-кратный чемпион мира Майкл Фелпс. Между тем в десятке самых титулованных «водников» находятся еще три российские синхронистки, в том числе Светлана Колесниченко, которая также примет участие в первенстве.

В классическом плавании, где на предстоящем форуме будет разыграно 42 комплекта наград из общих 76, у сборной России, конечно, куда более скромные притязания. Тем не менее она везет в Южную Корею амбициозную команду, которой по силам проплыть как минимум не хуже, чем в Будапеште. Тем более что многие призеры тех состязаний и сейчас в составе, включая их победителей Юлию Ефимову, Евгения Рылова и Антона Чупкова. А в плавании на спине у России появился еще и рекордсмен мира, 18-летний Климент Колесников. Правда, недавно он перенес операцию на руке, но все-таки попал в заявку на чемпионат. Один из ветеранов сборной 27-летний Владимир Морозов вообще уверен, что сейчас она сильнее, чем два года назад.

Любопытно, что та же Ефимова не смогла выполнить отборочный норматив именно на своей золотой дистанции 200 м, проиграв на апрельском чемпионате России Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Однако главный тренер национальной команды Сергей Чепик посчитал, что 14-летней Чикуновой еще рано соревноваться на высшем уровне, и решил положиться на опыт пятикратной чемпионки мира. Хотя специалист признался, что не уверен, сумеет ли многолетний лидер сборной снова оказаться в призах. «В финале чемпионата мира выиграть способен, как правило, любой из восьми спортсменов,— сказал Сергей Чепик в интервью "РИА Новости".— И все зависит только от того, кто и сколько сделает ошибок. Юле надо подготовить себя к главному старту таким образом, чтобы допустить минимум собственных ошибок и максимально эффективно воспользоваться чужими».

Молодежь действительно активно наступает на пятки заслуженным мастерам. Проблемы с отбором возникли и у капитана сборной России спинистки Анастасии Фесиковой, которую на ее коронном «полтиннике», как и на «сотне», обыграла 16-летняя Дарья Васькина. И от юных талантов уже ждут побед на крупных стартах, но Чепик не стал делать громких заявлений перед чемпионатом мира. «Ни о каких гарантированных золотых медалях не может быть и речи,— подчеркнул он.— Да, люди есть, они могут, но велик шанс, что у них и не получится».

К тому же многое будет зависеть от того, как российские пловцы адаптируются в Кванджу. Для этого команда заранее отправилась на сбор во Владивосток, а вчера перебралась в японскую Осаку, где продолжит тренировки. Но насколько правильно была спланирована подготовка, сейчас не берется судить даже президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. По его словам, идет проверка модели адаптации, которую ВФП намерена использовать перед Олимпийскими играми в Токио.

У России есть виды на медали и в других водных видах спорта. К сожалению, пропустит мировое первенство олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, который в паре с Евгением Кузнецовым выиграл золото в Будапеште. Он так и не успел восстановиться после операции на мениске. Так что вместе с Кузнецовым на трамплине выступит Никита Шлейхер. Хотя, наверное, основные надежды теперь связаны с мужской вышкой и прежде всего с дуэтом Виктор Минибаев—Александр Бондарь. На чемпионате мира-2017 они стали серебряными призерами.

В плавании на открытой воде и в хай-дайвинге шансы на успех, прямо скажем, минимальные, но все-таки по-прежнему в строю опытнейший марафонец Евгений Дратцев и прыгун Артем Сильченко, которые уже бывали на мировом пьедестале. К претендентам на медали можно отнести и женскую сборную России по водному поло. Недавно она финишировала третьей в суперфинале Мировой лиги, причем в полуфинальном матче только по пенальти уступила Италии, так что вполне могла поспорить и за главный титул. Напомним, на чемпионате мира-2017 ватерполистки завоевали бронзу.

Александр Ильин