Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального

Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не воззванием с трибун, заявил «Интерфаксу» член городского избиркома Дмитрий Реут в связи с ультиматумом основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального с требованием за неделю зарегистрировать оппозиционеров кандидатами. «А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу»,— сказал он.

Господин Реут заявил, что на избиркомы давить бесполезно. «Вообще это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды выдавать представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться»,— сообщил член Мосгоризбиркома.

Алексей Навальный, выступая на завершившемся митинге за допуск оппозиционеров к выборам в Мосгордуму, заявил: «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии».

К 15:30 по данным «Белого счетчика» на митинг пришли 21,5 тыс. участников. По данным МВД, на акции присутствовали порядка 12 тыс. человек.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стал брак в собранных подписях.

О митинге читайте в публикации “Ъ FM” «"Не раз со сцены просили полицию пропускать людей быстрее"».