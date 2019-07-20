Правительство одобрило размещение осужденных в колониях поближе к дому

При распределении осужденных по исправительным учреждениям будут учитываться просьбы о размещении в том регионе, где проживают их родственники. Соответствующий законопроект правительство России одобрило на заседании в четверг, 18 июля.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке»,— говорится с списке одобренных решений на сайте правительства.

Выбор исправительного учреждения будет осуществляться по письменному заявлению заключенного или его родственника «при наличии возможности размещения» в данном регионе.

О том, как СПЧ поддержал внесенный в Госдуму законопроект ФСИН о компенсациях заключенным, читайте в публикации “Ъ”.