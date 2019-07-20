Судоходная компания уверена в соблюдении танкером Stena Impero правил навигации

Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, полностью соответствовал всем навигационным и международным нормам, сообщила управляющая судном шведская компания Northern Marine Management. В пресс-службе КСИР ранее заявили, что судно было задержано за нарушение международных правил судоходства по запросу морской и портовой администрации провинции Хормозган. В заявлении, размещенном на сайте Northern Marine Management, говорится, что на борту находилось 23 члена экипажа, среди которых российские, индийские, латышские и филиппинские моряки. Связи с танкером у компании нет.

«Сообщений о травмах не поступало, и безопасность и благополучие нашей команды остается нашей главной задачей. Мы находимся в тесном контакте с правительством Великобритании и Швеции, чтобы разрешить эту ситуацию, и мы тесно сотрудничаем с семьями наших моряков»,— говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Великобритании, под флагом которой шло судно, готово использовать дипломатические пути решения вопроса с иранским властями. Официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) Эрл Браун сообщил, что американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, не нарушая воздушного пространства Ирана.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».