Великобритания рассматривает дипломатический путь решения ситуации с задержанным танкером

Великобритания не рассматривает военные варианты ответа Ирану на захват танкера Stena Impero, заявил телеканалу SkyNews министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. «Мы ищем дипломатический способ урегулирования ситуации»,— сообщил он. По словам министра, иранские власти сами заинтересованы, чтобы судоходство в Ормузском проливе не было нарушено. Господин Хант также назвал задержание танкера неприемлемым и пригрозил решительным ответом Ирану.

Он также обсудил ситуацию с госсекретарем США Майклом Помпео. В ближайшее время министр также планирует связаться со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация с задержанным танкером подтверждает его оценки деятельности властей Ирана, сообщает CNN. «Это только подтверждает то, что я говорю об Иране. Проблемы. Ничего, кроме проблем»,— сказал он. Господин Трамп также сообщил, что у США мало танкеров в Ормузском проливе, но много военных кораблей.

Официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) Эрл Браун сообщил, что американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, не нарушая воздушного пространства Ирана.

Ранее британское Министерство иностранных дел сообщило, что КСИР захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По словам представителей КСИР, Stena Impero «нарушило международные правила судоходства» и перевозило контрабандную нефть. Выяснилось, что на борту танкера находится трое россиян. Задержание судов скорее всего стало ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».