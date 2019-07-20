В российских школах станет зеленее

Общественный совет при Минприроды рекомендовал Министерству просвещения в рамках развития экологического образования ввести единый госэкзамен по экологии, а также отдельный предмет в школьной программе. Ранее подготовить предложения по концепции экологического образования образовательному ведомству поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Предложения, которые «существенным образом расширят и усилят преподавание и изучение основ экологического образования», направлены в правительство, заверили “Ъ” в Минпросвещения. Однако сообщить подробности отказались. Эксперты критикуют современную модель преподавания экологических дисциплин, соглашаясь с необходимостью введения отдельного школьного предмета и даже экзамена в рамках ЕГЭ.

Общественный совет при Минприроды направил в Минпросвещения рекомендации по развитию экологического просвещения и образования. Так, участники совета обращают внимание, что его содержание «недостаточно и не соответствует современным вызовам». Совет рекомендовал рассматривать такое образование как часть экологической политики России. В частности, предлагается рассмотреть возможность введения ЕГЭ по экологии, а при обновлении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) перенести предмет «Экология» из предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» в «Естественные науки», что «соответствует его содержанию и концептуальной сущности». «Любой человек должен обладать прикладными научными знаниями, которые касаются природных ресурсов, обращения с отходами. Сейчас это особенно важно,— заявил “Ъ” глава партии "Альянс зеленых" и член Общественного совета Александр Закондырин.— Но как построить учебный процесс, какие вопросы включать в тестирование, должны решать специалисты в области образования».

«Анализ школьной программы показывает, что в данной дисциплине проходят все что угодно — основы физиологии, общую биологию, основы систематики,— но точно не экологию,— считает директор Института биологии и биомедицины Университета имени Лобачевского (ННГУ) Мария Ведунова.— Особенно дикими кажутся такие предметы, как экология растений и экология животных». По словам госпожи Ведуновой, проблема заключается в «дроблении науки на куски» ради школьной программы вместо «системного подхода и объяснения взаимосвязей».

Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра полагает, что экология необходима как отдельный предмет в школьном курсе 9–11-х классов «с выходом на ЕГЭ». «Если есть направление подготовки в рамках науки о земле, экологии и природопользования, то и экзамен в перечне ЕГЭ тоже должен быть,— уверена она.— Он будет основным, профилирующим при поступлении на направления "Экология и природопользование", "Экологическая безопасность" и т. д.». Госпожа Бобра считает, что необходимо и введение факультативного предмета по региональной экологии, который будет «дополнять общий и позволит понимать местные экопроблемы и пути их решения». «Начинать лучше с 7-го класса, с акцентом на рациональное использование природных ресурсов и заботу о природе,— добавляет директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.— Это должен быть практико-ориентированный предмет, построенный на принципах проектного обучения».

Развитие экологического образования и воспитания (ЭОВ) в первую очередь зависит от экологической грамотности педагогических кадров, заявила “Ъ” профессор Института естественных наук (ИЕН) эколого-географического отделения СВФУ (Северо-Восточный федеральный университет) Парасковья Гоголева: «Создание учебно-методической базы по теории и практике ЭОВ — насущная проблема дня». Эксперт отмечает ограниченность научных педагогических исследований в области ЭОВ, а также значительное отставание подготовки кадров для всех звеньев образования, соответствующих современным требованиям.

Отметим, что в мае 2019 года премьер Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки к 1 июля подготовить предложения по концепции экологического образования. “Ъ” обратился в Минпросвещения с просьбой рассказать об этой работе. В образовательном ведомстве заявили, что перечень предложений направлен в правительство, заметив, что сейчас изучение вопросов экологии затрагивает ряд предметов в школьной программе, включая географию, биологию, а также «Основы безопасности жизнедеятельности». «Концепция позволит существенным образом расширить и усилить преподавание и изучение основ экологического образования учащихся, а также создать основу для комплексного подхода к экологическому просвещению населения через учреждения образования, культуры, спорта и туризма, экологические общественные организации, волонтерские движения»,— отметили в министерстве. Впрочем, других подробностей там не сообщили.

Анна Васильева, Ксения Миронова